En Önemli Hizmet Gençliğe!

‘’En önemli hizmetimiz gençliğe olacaktır’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Alican Kazgan, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, SEMERKAND Vakfı Genel Merkez Gençlik Konfederasyonu Başkanı Ahmet Sözbilir ve yönetimleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde gençlik ve eğitim çalışmaları üzerinde durulurken, Karaosmanoğlu, “En önemli bakış açımız ve hizmetimiz gençliğe olacaktır” dedi.

“ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT DİYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklara ve gençlere dönük hizmetlerimizi bir modele dönüştürdük vurgusunu görüşmelerde dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Kılavuz Gençlik modelimizle, Kocaeli’de ki bütün gençlere dokunmak için canla başla çalışıyoruz. Gençlere ve çocuklara dönük farklı hizmetlere kurumsal bir kimlik kazandırdık. Bu noktada çok önemli bir adım atarak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımızı kurduk. Her işimizde, kadim olanı keşfedip anlamayı, yeni olanı kurup geliştirmeyi hedefliyoruz. Önce ahlâk ve maneviyat diyoruz.” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİMİZİ ANLAYAN KILAVUZLAR YETİŞTİRİYORUZ”

Kılavuz programına katılan her çocuğumuzun; Millet, memleket, medeniyet anlayışını geliştirmeye çalışıyoruz diyen Karaosmanoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Çocuklarımızın her birinin bir spor dalıyla ilgilenmesi, bir müzik aleti çalmasını, bir yabancı dil konuşabilmesi için seferber oluyoruz. Hizmetlerimizin her birini, imkân, mekân, medeniyet, süreklilik ve sürdürülebilirlik ölçüleriyle ele alıyoruz. Kılavuz Gençlik Modelinin en önemli farklarından biri, insan kaynakları yaklaşımıdır. Malumunuz, Belediye bir eğitim, kültür, sanat, spor kurumu değil. Bu meseleyi, gençler içinden kılavuzlar çıkararak çözüyoruz. Bununla birlikte, gençlerimizin dilinden anlayan, onların diliyle konuşan, kılavuzlar yetiştiriyoruz.”

“KILAVUZ GENÇLERLE KOCAELİ’Yİ YENİDEN KURUYORUZ”

Programlarımızla binlerce gence ulaşıyoruz ama daha önemlisi, programlarımıza katılan gençler, toplumun kılcal damarlarına ulaşıyor diyen Karaosmanoğlu, “Bir nevi alperen gibi çalışıyorlar. Akçakoca’nın kurduğu Kocaeli’yi, Kılavuz gençlerle yeniden kuruyoruz. Dikkat ettiğimiz konulardan bir başkası, Anne-babaları işin içine katmaktır. Çocuklar, onların göz bebeğidir. Hepimiz, onları canımızdan aziz biliyoruz. Nereye gidiyorlar, kiminle konuşuyorlar, ne yapıyorlar, ne öğreniyorlar? En çok onlar merak ediyor. Kılavuz Programına katılan gençlerimizin, aldığı eğitimler hakkında kendilerini bire bir bilgilendiriyoruz. Konuyla ilgili bütün kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarını, çalışmalarımızın paydaşı yapmak için büyük gayret sarf ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİLER

İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş görüşmede, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na detaylı bilgi verdi. İlim Yayma Cemiyeti’ne ve gençliğe hizmetlerinden dolayı Karaosmanoğlu’na teşekkür eden Utaş, anaokullarından yükseköğrenimde yurt yapımına kadar sürdükleri çalışmalarının çok önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. SEMERKAND Vakfı Genel Merkez Gençlik Konfederasyonu Başkanı Ahmet Sözbilir’de, Türkiye genelinde ki birçok projelerinden bahsederken, Kocaeli’de yapılan gençlik çalışmalarının nedenli önemli olduğunu vurguladı.