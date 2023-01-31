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Ercan Dalkılıç'ın İsmi Kültür Merkezi'nde Yaşatılacak

Hayatını kaybeden Dilovası Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı Ercan Dalkılıç’ın ismi Kültür Merkezi'nde yaşatılacak.

Ercan Dalkılıç'ın İsmi Kültür Merkezi'nde Yaşatılacak

31 Ocak 2023 Salı 14:44

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Horasanlılar Derneği'nin programına katıldı. Programdaki konuşmasında, Dilovası'nın gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Şayir, "Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar seçim beyannamemizdeki projelerimizin bir çoğunu hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte halkımız, sivil toplum kuruluşlarımız hep yanımızda oldu. Ne yaptıysak onlarla birlikte yaptık. Bundan sonra da şehrimiz için, marka Dilovası için birlikte düşünüp, birlikte hareket edeceğiz" dedi.

"Ercan Dalkılıç’ın adını Kültür Merkezimizde yaşatacağız"
Başkan Şayir ayrıca, 21 Ocak'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Dilovası Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı Ercan Dalkılıç'ın adının yaşatılacağını belirtti. Şayir, "Adı Dilovası ile özdeşleşen Dilovası’nın gelişimine katkı sunan kurucu belediye başkanımız Ercan Dalkılıç’ın ani vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kurucu belediye başkanımız Ercan Dalkılıç’ın adını Kültür Merkezimizde yaşatacağız. Kültür Merkezinde olmasının sebebi ise Dalkılıç’ın insanları bir arada tutarak bütünleştirici, halk adamı olma özelliği. O nedenle isminin insanlarımızın ortak alanı olan Kültür Merkezimizde yaşatılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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