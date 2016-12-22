Ertan Kara Baba Oldu!

Ertan Kara ve eşi Pınar Kara çiftinin önceki gün bir erkek çocukları dünyaya geldi. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Ertan Kara, dünyaya gelen bebeklerinin ismini Emir olarak belirlediklerini açıkladı. Gebze’de bulunan Medical Park Hastanesi’nde 2.850 gram ağırlığında dünyaya gelen Emir bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Kara’yı ilk tebrik eden isim AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve yönetim kurulu üyeleri oldu.



Selçuk Esmer GECAL