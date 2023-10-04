EYT’liler Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’i ziyaret etti.

Gebze EYT’liler ve Emekliler Derneği taleplerini iletmek ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Haftalık Grup Toplantısı dinlemek için Ankara’ya gitti. Topladıkları binlerce imza ile CHP Grup Toplantısına katılan Gebze EYT’liler ve Emekliler Derneği burada seslerini iktidara duyurmak istediler.

Karşılaştıkları hak ihlalleri ve mağduriyetler karşısında taleplerini dile getiren EYT’liler yapılan düzenlemelerin mağduriyeti gidermediğini hatta adaletsizliğin derinleştiğini vurguladılar. Yeni yasama yılında yapılacak düzenlemelerle mağduriyetin giderilmesini talep eden Dernek üyeleri bu kouda Meclisin adım atması gerektiğini vurguladı. Yaşanan mağduriyete ilişkin CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, “Bu sorun şimdiye kadar çözülmesi gereken giderek derinleşen bir sorun. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler vatandaşlarımızı hayal kırıklığına uğrattı. Geçmiş dönemden bize miras kalan bu sorunu Meclis’in ana gündem maddelerinden biri yapmalı ve derhal çözmeliyiz” dedi.



Dernek üyeleri Çiler’le görüşmelerinin ardından CHP Haftalık Grup Toplantısına katıldı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.







