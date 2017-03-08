Fen İşleri Çalışmaya Başladı

Doğalgaz çalışmaları tamamlanan mahallede Fen İşlerine bağlı ekipler yolları parkeyle kaplıyor. Çalışma tamamlandığında Cumaköy Mahallesinde yaklaşık 20 bin metrekare sokak ve cadde parke ile kaplanmış olacak. Cumaköy’de üst yapı çalışmalarını sürdüren ekipler, havaların ısınmasıyla beraber sıcak asfalt yama çalışmalarının da startını verdi. Ekipler havaların ısınması ile Mimarsinan Mahallesi 11/2 sokakta Barış Mahallesi Hayrimacar Caddesi, Barış Caddesi, Ulus Mahallesi Şehit Mehmet Kartal caddesi, Osman Yılmaz Mahallesi 619/2 sokak ve Köşklüçeşme Mahallesi Şehit Halil Kamış caddesinde asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Ekipler havaların güzel gitmesine bağlı olarak sıcak asfalt yama çalışmalarının süreceği bilgisini verdi.