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Gebze Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Açılıyor

Gebze Halk Eğitim Merkezinin "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Sergisi" 1 Haziran Perşembe günü açılıyor.

Gebze Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Açılıyor

30 Mayıs 2023 Salı 23:10

  Gebze Halk Eğitim Merkezi , 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergisi 1 Haziran Perşembe günü başlıyor. Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikeri sergisi bu yıl da kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla hazırladıkları birbirinden güzel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 
2 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide Ahşap Boyama, Geleneksel El Nakışları,Takı Tasarımı, Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama, Hediyelik Obje, Filografi, Seramik, Çinicilik ve Murona Cam Sanatı gibi ürünler sergilenecek.  

Gebze Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek olan sergi 1 Haziran Perşembe saat 10.00’da başlayacak. 
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Anahtar Kelimeler
GEBZE HALK EĞİTİMCamMuronaGönül Kocamaz
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