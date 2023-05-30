Gebze Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Açılıyor
Gebze Halk Eğitim Merkezinin "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Sergisi" 1 Haziran Perşembe günü açılıyor.
2 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide Ahşap Boyama, Geleneksel El Nakışları,Takı Tasarımı, Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama, Hediyelik Obje, Filografi, Seramik, Çinicilik ve Murona Cam Sanatı gibi ürünler sergilenecek.
Gebze Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek olan sergi 1 Haziran Perşembe saat 10.00’da başlayacak.