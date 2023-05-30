Gebze Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Açılıyor

Gebze Halk Eğitim Merkezi , 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergisi 1 Haziran Perşembe günü başlıyor. Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikeri sergisi bu yıl da kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla hazırladıkları birbirinden güzel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunacak.



2 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide Ahşap Boyama,

Geleneksel El Nakışları,

Takı Tasarımı,

Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama

, Hediyelik Obje, Filografi, Seramik, Çinicilik ve Murona Cam Sanatı gibi ürünler sergilenecek.