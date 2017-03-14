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Gebze Metro İstikametleri Belli Oldu !

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Metrosu için oluşacak istasyon ve güzergâhları belirledi.

Gebze Metro İstikametleri Belli Oldu !

14 Mart 2017 Salı 17:53

 12 İSTASYON BULUNACAK

Kocaeli’deki ilk metronun istasyon noktaları , Darıca Sahili İstasyonu, Farabi Devlet Hastanesi, TCDD Tren İstasyonu, Fatih Devlet Hastanesi, Gebze Merkez İstasyonu, Gebze Belediye- Akse Sapağı İstasyonu, Gaziler İstasyonu, , Güzeller OSB İstasyonu, GOSB İstasyonu, Balçık sanayi İstasyonu, Mollafenari Sapağı İstasyonu ve Mollafenari Köyü İstasyonu olarak belirlendi. Çift hatlı olarak planlanan metronun uzunluğu 14.6 km. olacak ve bu güzergahta 12 istasyon bulunacak.

 

Darıca GOSB arasındaki ilimizin ilk metro sisteminin Marmaray ile de bağlantısı da olacak. Sistemin günde 4800 yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Söz konusu hizmet için yapılan danışmanlık ihalesini Ove Arup Partners International & Arup Mühendislik Ortak Girişimi kazanmıştı. Ortak girişim, yasal sürecin sonunda söz konusu hattın “Ön ve Uygulamaya Esas Kesin Projeleri” ni 450 günde tamamlayacak. Büyük olasılıkla bu yılsonuna kadar proje tamamlanacak, ihaleye çıkılacak ve büyük proje Bakanlık tarafından yaptırılacak.

 

Projenin 2018 yılında tamamlanması bekleniyor.

 
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