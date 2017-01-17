GEBZE YENİLENİYOR: 'METRO' GELECEK!

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı’nın Gaziler, Güzeller ve İnönü mahallesi Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Gebze Kültür Merkezi’nde yapıldı. Danışma toplantısında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, üç mahalleyi kapsayan bir hizmet sunumu gerçekleştirdi. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıya Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcısı Engin Güzel, Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Buket Tatoğlu, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, belediye başkan danışmanı Şakir Bitmez, Ak Parti Mahalle başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

MİLLETİN DESTEĞİYLE AŞACAĞIZ

Toplantının açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, “Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar sayesinde mahallerimizin çalışmalarını değerlendiriyoruz. Ülkemizin gündemi olan anayasa değişikliğinin birinci tur çalışmaları tamamlandı. Oylanan maddeler ikinci tur sonunda Cumhurbaşkanımızın onayına gidecek ve referandum süreci başlamış olacak. Son dönemlerde yaşadığımız olumsuzlukları bertaraf edeceğini düşündüğümüz sistem değişikliğindeki son virajı da yüce Türk milletinin desteğiyle aşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MAHALLELERİN RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR

Soba’nın ardından bir konuşma yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt, “Malum, ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor ve bu süreçte dün olduğu gibi bugün de Ak Parti’ye ihtiyaç var. Bugün burada mahalle danışmaları yapmamızdaki asıl amaç, mahallerimizin röntgenini çekmek, mahalledeki üyelerimizin önerilerini ve görüşlerini dinlemek. Burada bizim ne söylediğimizden çok sizlilerin ne söylediği bizler için önemli. Bugün siz söyleyeceksiniz bizler dinleyecek, notlarımızı alacak ve elimizden ne geliyorsa birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

YAPILAN HİZMETLER VE YATIRIMLAR

Toplantıda üç mahalleyi de kapsayan bir sunum gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Göreve geldiğimiz günden itibaren seçim beyanımızda olan neleri gerçekleştirdik ve bundan sonraki dönemde mahalle bazında neler yapılacak, sizlerin isteklerini taleplerini biliyoruz ama sizler ile istişare etmeyi bir

borç bildik. İl Başkanlığımız nezrinde başlatılan toplantılar Kocaeli genelinde gerçekleşmeye devam ediyor.





GÜZELLER’E 500 ARAÇLIK OTOPARK

Güzeller Mahallesi’nde bulunan Endüstri Meslek Lisesi’ni Kirazpınar Mahallesi’ne taşıyoruz. Bu alanda bir meydan çalışması gerçekleştireceğiz. Okulun bulunduğu alan komple meydan olacak ve meydanın altı 500 araç kapasiteli katlı otopark yapılacak. 2023 yılında ön görülen metro projesinde bu bölgeye yapılacak olan metro durağıyla birlikte vatandaşlar buradaki otoparkı ve metroyu birlikte kullanma kolaylığına sahip olacak.

GEBZE’YE METRO GELİYOR

Gebze’nin en büyük eksikliği olan Metro da inşallah 2023 yılında Gebze’mize gelmiş olacak. Metro tüm kenti etkileyecek ama bu istasyonların konumları nedeniyle bu üç mahallemiz daha fazla istifade etme şansına sahip olacak. Metro için fizibilite çalışmaları artık tamamlandı. Proje çizimi ihale edildi. İnşallah Gebze en çok ihtiyaç duyduğu Metrosuna da kavuşacak” ifadelerini kullandı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in sunumunun ardından geçilen divan toplantısında mahalle sakinleri ve mahalle teşkilatı üyelerinin soruları cevaplandırıldı öneri ve talepleri alındı. Toplantı aile fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.