İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de 2 çalışanın yaralandığı fabrikada yangını söndürülmeye çalışılıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gebze'de 2 çalışanın yaralandığı fabrikada yangını söndürülmeye çalışılıyor

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:11

Pelitli Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen müdahaleye başladı.

Dumanı ilçenin birçok noktasından görülebilen yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Yangında yaralanan 2 çalışan ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmasını sürdürüyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Pikapla çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Pikapla çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü...
Çıkan yangında vefat eden yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı Çıkan yangında vefat eden yaşlı kadının cenazesine...
Gebze'de 4 metrelik istinat duvarından düşen kadın yaralandı Gebze'de 4 metrelik istinat duvarından düşen kadın...
Gebze'de çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü Gebze'de çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince...
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Dereye devrilen otomobil sürücüsü çevredekilerin yaradımı ile sıkıştığı yerden çıktı Dereye devrilen otomobil sürücüsü çevredekilerin...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Pikapla çarpışan 16 yaşındaki motosiklet...
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde pikapla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı....

Haberi Oku