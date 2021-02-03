Gebze'de 2 çalışanın yaralandığı fabrikada yangını söndürülmeye çalışılıyor

Pelitli Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen müdahaleye başladı.

Dumanı ilçenin birçok noktasından görülebilen yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Yangında yaralanan 2 çalışan ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmasını sürdürüyor.