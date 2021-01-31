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Gebze'de çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Gebze'de çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

31 Ocak 2021 Pazar 15:30

Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesinde bulunan 8 katlı binanın çatısından dumanlar yükseldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler çatıda soğutma işlemi yaptı.



AA
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