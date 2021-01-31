Gebze'de çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesinde bulunan 8 katlı binanın çatısından dumanlar yükseldi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Ekipler çatıda soğutma işlemi yaptı.
AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesinde bulunan 8 katlı binanın çatısından dumanlar yükseldi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Ekipler çatıda soğutma işlemi yaptı.