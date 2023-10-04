Gebze’de Ekim Meclisi 1. Oturumu Tamamlandı

Gebze Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 1. Oturumu Kent Meydanı’nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesi ile başladı. Meclis gündeminin raporlar bölümünde yer alan Yapı Kayıt Belgesi alan 22 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet

Mahallelerindeki taşınmazların belediyeye yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 11 hak

sahibine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince

doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, belediyeye devri yapılan

Mustafapaşa (Yavuzselim) Mah. 321 ada 323 parselin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında satışına ilişkin

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, oy birliği ile kabul edildi. Duraklı Mahallesi, Eleşli ve Kangıllı Yerleşim Alanlarına İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yasal Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu, Kadıllı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve ilave uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu, Barış Mahallesi 1089 Ada 18 Nolu Parselin Kuzeyi Ve Batısı, 1093 Ada 1 Nolu Parsel, Güzeller Mahallesi, 33 Ada 209 Nolu Parsel ve Civarı, 4233 Ada 15 Nolu Parsel, Balçık Mahallesi, 464 Ada 7 Nolu Parselin Doğusu, Tatlıkuyu Mahallesi, 875 Ada 13 Nolu Parselin Kuzeyi, 877 Ada 12 Nolu Parsel, 812 Ada, 1 No’lu Parselin Kuzeyindeki Tescil Harici Alan, Gaziler Mahallesi, 2942 Adanın Kuzeyinde Bulunan Tescil Harici Alan, İstasyon Mahallesi, 1287 Ada 10 Nolu Parselin Güneyi ve Batısı, 1682 Ada, 8, 9 ve 10 No’lu Parseller, Arapçeşme Mahallesi, 5950 Ada 14 Nolu Parsel ile Ulus Mahallesi 4624 Ada 9 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporlarının oy çokluğu ile kabul edildiği Ekim ayı olağan meclis toplantısı gündemindeki teklifler bölümünde yer alan maddeler ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Gebze Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu 9 Ekim Pazartesi günü saat: 15.00’te yapılacak.















