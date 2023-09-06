Gebze’de Eylül Meclisi Tamamlandı

Gebze Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner’in yönettiği meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesi ile başladı. Meclis gündeminin raporlar bölümünde yer alan; belediye mülkiyetinde bulunan 16 adet parseldeki tam ve hisseli taşınmazların belediye vergi borçlarının mahsuplaşmasına karşılık Maliye Hazinesine devrine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Sultanorhan Mahallesi 5638 Ada 5 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu, Osmanyılmaz Mahallesi, 2738 Ada 6 No’lu, 2469 Ada 4 No’lu, 2749 Ada 7 No’lu, 2748 Ada 2, 3, 4, 5 Ve 7 No’lu Parseller ve civarına İlişkin Hazırlanan İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy çokluğuyla kabul edilirken Kadıllı Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu ve Balçık Mahallesi Gk17 Etaplama Sınırında Yer Alan 313 Ada 19 Nolu Parselin Kuzeyinde Yer Alan Tescil Harici Alan ve 325 Ada 11 Nolu Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uip Tadilatına ilişkin ilişkin İmar Komisyonu raporları ise oy birliği ile kabul edildi. Eylül ayı olağan meclis toplantısı gündemindeki teklifler bölümünde yer alan maddeler ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Gebze Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 3 Ekim Salı günü saat 15.00’te yapılak.











