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Gebze'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçeye düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç bir evin bahçe duvarını yıkarak, yaklaşık 2 metre yüksekten zemine düştü.

Gebze'de hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak bahçeye düştü

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:06

Mevlana Mahallesi 870 Sokak'ta Ö.D. idaresindeki 34 FR 2674 plakalı hafif ticari araç bir evin bahçe duvarına çarptı.

Duvarı yıkan araç, yaklaşık 2 metrelik yükseklikten evin bahçesine düştü.

Kazada yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Ev sahibi G.S, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sırasında evin balkonunda çay içtiğini ifade ederek, ses gelmesi üzerine dışarı çıktığını, araçtan inen bir kadın ve sürücünün tartıştığını, kadının gelen başka bir otomobille kaza yerinden ayrıldığını iddia etti.




AA
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