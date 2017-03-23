Gebze'de Hırszlık

Olay, Cumartesi günü Gebze Beylikbağı Ulus Mahallesi Topal Osman Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. Derya Baytaroğlu'na ait mağazaya müşteri gibi gelen hırsız, işyeri sahibinin kasanın bulunduğu alandan ayrılmasını fırsat bilerek kasanın yanında bulunan çantayı aldı. Hırsız çok hızlı hareket ederek içinden paraları aldıktan sonra çantayı kasanın yanına yeniden bırakarak işyerinden ayrıldı. Derya Baytaroğlu çantasında paraların olmadığını görünce, güvenlik kameralarını izledi. Hırsızın çantasından parayı çaldığını gören Derya Baytaroğlu şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.