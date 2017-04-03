İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de Kanlı Kavga !

Gebze'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi darp edilerek bir kişi ise silahla vurularak yaralandı

Gebze'de Kanlı Kavga !

03 Nisan 2017 Pazartesi 16:18

Alınan  bilgiye göre olay, bugün öğlen saatlerinde Gebze Adem Yavuz Mahallesi Kayıboyu Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Y.(21) ve Selami Ö.(46)Adem Yavuz Mahallesi üzerinde bulunan bir pastanede oturuyordu. Bu şahıslarla, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen isimleri öğrenilemeyen iki kişi daha pastaneye geldi. Pastanenin dışına çıkan şahıslar tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Kenan Y. darp edilirken Selami Ö. ise silahla vurularak yaralandı. İsimleri öğrenilemeyen diğer iki şahıs ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen emniyet ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk
müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebzeliler'in Dikkatine Gebzeliler'in Dikkatine
Rektöre Ödül ! Rektöre Ödül !
Tavşanlı Mancarlı Pidesi Tavşanlı Mancarlı Pidesi
Bakan Özlü Gebze’de Bakan Özlü Gebze’de
Beylikbağı Bilim Sanat’ta Beylikbağı Bilim Sanat’ta
Gebze'de Hırsızlık ! Gebze'de Hırsızlık !
Yukarı Çık

Gebzeliler'in Dikkatine
Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı bugün gerçekleşiyor.

Haberi Oku