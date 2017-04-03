Gebze'de Kanlı Kavga !

Alınan bilgiye göre olay, bugün öğlen saatlerinde Gebze Adem Yavuz Mahallesi Kayıboyu Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Y.(21) ve Selami Ö.(46)Adem Yavuz Mahallesi üzerinde bulunan bir pastanede oturuyordu. Bu şahıslarla, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen isimleri öğrenilemeyen iki kişi daha pastaneye geldi. Pastanenin dışına çıkan şahıslar tartışmaya başladı.



Tartışma sırasında Kenan Y. darp edilirken Selami Ö. ise silahla vurularak yaralandı. İsimleri öğrenilemeyen diğer iki şahıs ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine hemen olay yerine gelen emniyet ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk

müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.