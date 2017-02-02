Gebze'de Korkutan Yangın!

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen Gebze Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi 1014/1. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bahçe kısmında bulunan kömürlükte nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın sırasında kömürlükte bulunan Seyit Ahmet T. (87) dumandan etkilendi Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine giden emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede yangın yerine varan itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen ve Alzheimer hastası yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı adam, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangını söndürme çalışmaları sırasında itfaiye erleri kömürlüğün duvarlarını kırarak dumanın daha kolay çıkmasını sağladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında kömürlükteki malzemeler tamamen kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.