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Gebze’de kültür-sanat sezonu başlıyor

Gebze’de kültür-sanat sezonu başlıyor. Gebze Belediyesi tarafından Gebze Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen kültür-sanat sezonu 7 Ekim Cumartesi günü saat 19:30’daki şair-yazar Nurullah Genç söyleşisiyle start alacak.

Gebze'de kültür-sanat sezonu başlıyor

06 Ekim 2023 Cuma 10:49

Gebze’de kültür-sanat sezonu başlıyor. Gebze Belediyesi tarafından Gebze Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen kültür-sanat sezonu 7 Ekim Cumartesi günü saat 19:30’daki şair-yazar Nurullah Genç söyleşisiyle start alacak. GKM büyük salonda ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler kapsamında çocuk tiyatrolarından yetişkin oyunlarına, söyleşilerden konserlere kadar birçok farklı program gerçekleştirilecek. Kültür-Sanat Sezonu kapsamında 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Şair Yazar, Nurullah Genç Söyleşisi; 8 Ekim Pazar günü saat 15.00’te İbiş ve Arkadaşları çocuk tiyatrosu; 14 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da İbrahim Sadri şiir dinletisi; 15 Ekim Pazar Günü Saat 15.00’te Youtuber Sertaç Abi- Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü Söyleşi; 18 Ekim Çarşamba Günü Saat 19.30’da Bir İstanbul Hikayesi-yetişkin tiyatrosu; 21 Ekim Cumartesi Günü saat 19.30’da Orhan Toker-Dijital Çağda Ebeveyn Olmak söyleşisi; 22 Ekim Pazar Saat 13.00 ve 15.00’te Şekerfare-çocuk tiyatrosu; 22 Ekim Pazar Günü Saat 19.30’da Ünal Dursun-Türk Halk Müziği Konseri; 25 Ekim Çarşamba Günü Saat 19.30’da Kaçak Yapı-yetişkin tiyatrosu; 28 Ekim Cumartesi günü saat 19. 30’da Beyhan Budak-Zor Zamanlarda Güçlü Olmak söyleşisi; 29 Ekim Pazar Günü Saat 13.00 ve 15.00’te Korsan Kardeşler-Çocuk Tiyatrosu Gebzeliler ile buluşacak.



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