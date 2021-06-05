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Gebze’de mutluluğa; 41 EVET

Dünya evine giren çiftler plakayı Gebze’den yazdı!

Gebze'de mutluluğa; 41 EVET

05 Haziran 2021 Cumartesi 21:09

Kademeli normalleşmenin ilk kısıtlamasız cumartesi gününde Gebze’de 41 çift dünya evine girdi. Bir ömür mutluluğa ‘evet’ diyen çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz iki cihan saadeti ve mutluluklar diledi

 

 

Gebze’de bir günde tam 41 çift dünya evine girdi. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar sonrasında kademeli normalleşme döneminin ilk kısıtlamasız hafta sonunda Gebzeli 41 çift kıyılan nikahla dünya evine girdi. Gebze Belediyesi nikah dairesine başvuran ve işlemleri tamamlanan 41 çift kıyılan nikahla dünya evine girmiş oldu. Normalleşme döneminin ilk cumartesi gününe denk gelen hafta sonu mutlu bir evliliğe ‘evet’ diyerek adım atan çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gün içerisinde 14 çiftin nikahını kendisi kıydı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ NİKAHLARINI KIYDI

Zeynep Altınbarın ve Cemal Asiltürk, İlknur Karaca ve Tolga Ergin, Canan Karakaya ve Samed Tokan, Zülal Derin ve Abdul Barı Yaqub, Merve Akdemir ve Mehmet Uzunkaya, Kübra Nalçakar ve Ramazan Akpınar, Esra Abanoz ve Alkan Katı, Şule Yazıcı ve Burhan Önder, Melis Vatan ve İsmail Bülbül, Havva Adam ve Muhammet  Günçe, Jale Alev ve Furkan Kavlak, Gamze Yılmaz ve Furkan Çalışkan, Görkem Gurbet ve Sezer Ateş, Şüra Güne ve Serhat Araba isimli çiftlerin nikah akitlerini gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mutlu bir aile kurmanın adımını atan çiftlere iki cihan saadeti diledi. Nikahını kıydığı çiftlere Türk bayrağı ve Kahve takımından oluşan hediyeleri sunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz evlilik cüzdanlarını da gelinlere takdim etti.



AA
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