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Gebze’de Şubat Meclisi Toplanıyor

Gebze Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yarın (1 Şubat Çarşamba) saat 16.00’da toplanacak.

Gebze'de Şubat Meclisi Toplanıyor

31 Ocak 2017 Salı 15:53

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yöneteceği şubat meclisinde görüşülerek karara bağlanacak gündem maddeleri ise şöyle: “Geçici Gebze Otobüs Terminalinde bulunan Gebze Otobüs Yazıhane Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin G Blok 4 nolu yazıhanesinin geriye dönük kira borçlarının af edilmesi veya bir protokol yapılarak yapılandırılmasına ilişkin Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Komisyonu Ortak raporu; Belediyemize ait Ademyavuz Mah. Yavuz Cad. bitişiğinde bulunan Şehit Alaattin Şahbaz parkının Türkiye Kızılay Derneği Çayırova Şubesi kira süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Ortak Raporu; Gebze Belediyesi mülkiyetindeki müstakil parsellerin satışına ilişkin Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu; Gaziler  Mahallesi 1706 Sokak No: 1’de oturan Fırat Kalkanı Harekatı’nda Şehit düşen şehit Topçu Er Oğuzhan DEMİR’in isminin bir parka verilmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu; İmar planı tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu Raporları; Bosna Hersek’in Glamoç Şehrinde İslam Birliğine ait olan arsaya yapılacak “Glamoç Eğitim ve Kültür Merkezi” projesine Belediyemizin de destek vermesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğü talebi; Gebze Teknik Üniversitesinin Burs Desteği ile ilgili talebi; İmar planı tadilat taleplerinin görüşülmesi.”
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