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Gebze’de Temmuz Meclisi Tamamlandı

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Kent Meydanı’nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gebze'de Temmuz Meclisi Tamamlandı

07 Temmuz 2023 Cuma 11:11

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesi ile başladı. Meclis gündeminin raporlar bölümünde yer alan; Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 2/B parselinin Belediye kanunun 18/e maddesince satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Yapı Kayıt Belgesi alan 5 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin 8 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Belediyemize devri yapılan Mustafapaşa Mah. 321 Ada 323 Parselde bulunan 4 adet fiili kullanıcısına kullanım alanları doğrultusunda 6306 Sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Belediye meri imar planlarında konut ve ticaret alanında kalan 9 adet parselin yapılacak yatırımlara ve projelere kaynak oluşturması için satılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine  göre güncel değişiklikler yapılarak düzenlenmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.Gündemde yer alan Pelitli Mahallesi 150 Ada 19 Parsel ve 453 Ada 6 Parselin Koruma Alan Sınırının Uygulama İmar Planına İşlenmesi, Mevlana Mahallesi, 3185 Ada 3, 29, 31 ve 32, 3193 Ada 4 ve 5, 3194 Ada 1, 3151 Ada 5, 3150 Ada 1, 2, 3 ve 4, 4317 Ada 1, 2, 22, 23 ve 24, 3132 Ada 19, 20 ve 21, 3102 Ada 6, 3088 Ada 1 numaralı parselleri kapsayan alanlara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu, Ahatlı, Elbizli ve Yağcılar Mahalleleri  1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporları oy birliği ile kabul edildiği Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, teklifler bölümünde yer alan maddelerin görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edilmesiyle sona erdi. Gündem dışı meclis üyelerinin sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis üyelerinin kurban bayramlarını da tebrik etti. Gebze Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı 1 Ağustos Salı günü saat: 15.00’te yapılacak. 






İHA
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