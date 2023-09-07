Gebze’de Zabıta Haftası Kutlandı

DEVLET EBET MÜDDET
Fakat kimliklendirme itibarıyla 197 yıl önce bir şekil almış ve o şeklin devamı bu günlere kadar gelmiş. İnşallah devlet-i ebet müddet olabilmesi için daima dua ettiğimiz devletimiz, kıyamet sabahında kadar var oldukça zabıta mesleği de var olacaktır. Adı başka bir şeye değişse de değişmese de sistem aynı kalacaktır. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gayretle ve fedakarlıkla çalışan tüm zabıta personelimizin Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Bu duygularla hepinize teşekkür ediyor Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.