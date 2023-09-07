Gebze’de Zabıta Haftası Kutlandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası münasebetiyle zabıta personelleriyle bir araya geldi. Gebze Belediyesi Barış Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli zabıta memuru kardeşlerim; 197 yıl önce zabıta memuru olarak bir süreç başlamış ama aslında insanoğlunun yaşamaya başladığı andan itibaren kollama, gözetleme, düzene sokma gibi ihtiyaçlar doğrultusunda doğmuş. Zabıta, her zaman; insanoğlunun var olduğu günden beri var.

DEVLET EBET MÜDDET

Fakat kimliklendirme itibarıyla 197 yıl önce bir şekil almış ve o şeklin devamı bu günlere kadar gelmiş. İnşallah devlet-i ebet müddet olabilmesi için daima dua ettiğimiz devletimiz, kıyamet sabahında kadar var oldukça zabıta mesleği de var olacaktır. Adı başka bir şeye değişse de değişmese de sistem aynı kalacaktır. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gayretle ve fedakarlıkla çalışan tüm zabıta personelimizin Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Bu duygularla hepinize teşekkür ediyor Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.