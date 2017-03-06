Gebzeli Öğrenciler Kitap Fuarında

Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, okullar ile birlikte yürüttüğü öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırma çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirdiği Kitap Fuarı ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Öğrencilerin Kitap Fuarı ziyaretine Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürü Kemal Tetik, İl Genel Meclisi Ortaokulu Müdürü Enver Kaya ve okulların rehber öğretmenleri de eşlik etti. Kitap Fuarı ziyaretinden oldukça memnun oldukları gözlenen öğrenciler, birbirinden farklı yazarların kitaplarını bir arada inceleme fırsatı buldu.





