Gebze’nin Geleneksek Sünnet Töreninde 300 Çocuk Sünnet Edildi

Gebze Belediyesi’nin toplu sünnet etkinliğinde bu yıl da 300 çocuk sünnet edildi. Şölen havasında geçen sünnet töreninde çeşitli gösteriler ve kutlamalar da yapıldı.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni’nde bu yıl da 300 çocuk sünnet edildi. Sünnet operasyonları Gebze Merkez Sağlık Grubu, Özel İlgi Çocuk ve Fizik Tedavi Tıp Merkezi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilirken şölende kutlamalar da yapıldı.

Elips Haber’de yer alan “Gebze’de 300 çocuk sünnet edildi” başlıklı habere göre, Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleşen törende, 1500'den fazla Gebzeli katılımcıyla birlikte çocuklara özel çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlendi. Törene, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sünnet töreninde yaptığı selamlama konuşmasında, “Bugün burada sünnet merasimlerinde bir araya gelerek sünnet olan çocuklarımızın mutluluklarını paylaşma fırsatını yakaladık. Çocuklarımızı, bilimde, sanayide, yazılım alanında, kodlamada, tarihte, kültürde ve edebiyatta en iyi insanlar olmaları için çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar iyi ahlaka sahip insanlar olarak yetiştirildiğinde gerçek vatan görevinin yerine getirilmiş olacağını söyleyen Büyükgöz, “Evlatlarımızı askere gönderirken, 'Git ve vatan görevini yap, sonra gel' deriz. Aslında vatan görevinin en önemli anı, onların bu mutlu gününde mürüvvetlerini gördüğümüz andır. Çünkü o gün, Mehmetçikleri yetiştirmek için görevi devrediyoruz. İyi insanlar ve ahlaklı bireyler yetiştirme görevi başlıyor. Bu duygularla buraya katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.