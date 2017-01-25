Gebze Belediyesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı işbirliğinde yapılacak çalışmayla kentin ‘Karbon Ayak İzi’ çıkarılacak.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, ‘Karbon Ayak İzi’ projesi kapsamında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Karbon Ayak İzi projesi dünyanın ekolojik dengesi için çok önemli bir proje. Küresel ısınmanın arttığı ve dünyanın alarm verdiği bu dönemde biz de Gebze Belediyesi olarak bu projeyi destekliyoruz” dedi.

ENERJİ EYLEM PLANI

Proje kapsamında Gebze Belediyesi’nin kurumsal ve jeopolitik sınırlarını kapsayan Karbon Ayak İzi hesaplanacak. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak teknik ekip, hesaplamaları gerçekleştirecek ve Gebze’nin Karbon Ayak İzi çıkarılacak. Oluşturulan bu ekip daha sonra veriler ışığında enerji eylem planlarının kontrolünü yürütecek.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Projeyi belediye olarak önemsediklerine değinen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Dünyanın Ekolojik dengesinin bozulduğu, küresel ısınmanın baş gösterdiği dönemde yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Gebze Belediyesi olarak böylesine önemli bir projede yer almaktan ve katkı sunmaktan oldukça memnunuz ” ifadelerini kullandı.



KÖŞKER'E TEŞEKKÜR ETTİ



Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe de desteklerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti. Türe, “Bu tür projelere insanların daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmamız bizim görevimiz. Bu anlamda duyarlığı ve destekleri için Gebze Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker’ bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.