Gebze’nin Yeni Hükümet Konağı Projesi Belli Oldu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasının sonuçlarının paylaşıldığı basın toplantısına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, belediye başkan yardımcıları Selamet Güner, Yusuf Burkut, Dursun Ali Arslan, Selamet Güner, Sedat Çelik, Mehmet Dinç, belediye birim müdürleri, yazılı ve görsel basının temsilcileri katıldı. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ve 39 projenin ön seçim için başvurduğu yarışmada 26 adet proje yarışmacılar tarafından teslim edilmişti.

GEBZE’NİN POTANSİYELİNE LAYIK OLMALI

Alanında uzman mimar ve şehir plancılarından oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda birinci, ikinci, üçüncünün yanı sıra 3 adet proje de mansiyon ödülüne layık görüldü. GKM Mimoza salonunda düzenlenen toplantıda bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Var olan kaymakamlık binası Gebze’nin şanına yakışmıyor. 1 milyon 700 bin insanın yaşayacağı bir kent potansiyeli var Gebze’nin.

30 YARIŞMACIYA DAVET GÖNDERİLDİ

Günün şartlarını da, Gebze’nin gelecek vizyonunu da yansıtacak bir hükümet konağı ihtiyacı vardı. Bakanımıza Gebze’ye yakışacak bir mimariyle proje yapılması gerekliliğini ifade ettik ve proje sürecini biz yönettik. Binanın finansmanını bakanlık sağlayacak. Sayın bakanımızın kabulüyle belediye ve bakanlık arasında protokol yapıldı ve sessiz sedasız işe koyulduk. 39 yarışmacı ön seçim için başvurdu. 17 Ekim 2022 tarihinde ön seçim çalışmaları tamamlandı ve ilan edildi. Ön seçimi kazanan 30 yarışmacıya davet gönderildi.

SAYIN BAKANA TAKDİM EDECEĞİZ

19 Aralık’ta da projelerin teslimi yapıldı. 26 adet proje yarışmacılar tarafından teslim edildi. Bugün itibariyle birinci, ikinci ve üçüncü proje belirlendi, 4 proje için de mansiyon ödülleri verildi. Birinci, ikinci ve üçüncü projeleri sayın bakanımıza takdim edeceğiz ve kendisinin tavsiyelerini alıp, yapım ihalesi sürecine gireceğiz. Yarışma sürecinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten kaliteli projelerin ortaya çıktığını gördüm. Projenin yapım maliyeti yüksek olabilir ancak önemli olan binanın işletim maliyetidir.

GEBZE MİLLET BAHÇESİNE KOMŞU

Bir kamu binasının modern olması, fonksiyonel olması, işletim maliyetinin düşük olması gerekiyor. Gebze’nin yeni hükümet konağının da bütçesi ayrılmış durumda. Yeni hükümet konağı eski kışla alanının içerisinde ancak Millet Bahçesi olarak lanse edilen 430 dönümlük alanın dışında. Millet bahçesindeki komşuluğundaki bir hükümet konağının Gebze’nin temsiliyeti noktasında önemli bir kazanım olacak. Gebze’ye güzel bir eser bırakmak için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR

Başkan Büyükgöz’ün ardından haziruna hitap eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de, “Hükümet konağının yapım yeri hayati derecede önemlidir. Hükümet konakları, toplumun her kesimine hizmet ediyor. Ulaşım noktasında yapılan yer seçimini oldukça olumlu buldum. En kıymetli şey canla birlikte beraber vakittir. Seçilen alan kurumların birlikte çalışmasına da müsait. Projelerimiz umarım tüm ihtiyacımızı karşılar. Sürece dahil olan tüm isimlere ve Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’e ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİRENLER

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda birinci Sıddık Güven Doğan’ın projesi, ikinci Recep Semizoğlu projesi, üçüncü Abdülkerim Gündüz, mansiyonlar Orhan Ersan, Kaan Özer, Uğur Işık, Hakan Evkaya ve ekiplerinin projeleri olarak belirlendi.



