Gebze’ye Yeni Bir Yol Daha!

4 ŞERİTLİ YOL
3 metre genişliğinde yaya kaldırımlarının yapıldığı caddede konutlarda yaşayan vatandaşların ulaşımları kolaylaştı. 4 şeritli olan yol çalışmaları kapsamında altyapı imalatları, trafik işaretlemeleri ve elektrik imalatları da gerçekleştirildi. Yol güzergahı aydınlatma direkleriyle aydınlatıldı.
30 METRE GENİŞLİK
TOKİ Konutları, Kent Konut Evleri gibi konut bölgelerinin içinde olan ve taş ocaklarından gelen ağır vasıtaların güzergahında yer alan Yeni Bağdat Caddesi bölgenin ulaşım sorununa çare oldu. Bin 600 metre uzunluğundaki yola 30 metre imar genişliği kazandırılarak yaşanan trafik sıkıntısı ortadan kaldırıldı.