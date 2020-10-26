Gebze’ye Yeni Hal Binası Geliyor

Başkan Büyükakın, “Yeni hal merkezimizin yerini belirledik. Yeni hal hem çok daha güzel hem de esnafımızın rekabet gücü açısından da çok daha güzel olacak” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Zafer Koçak ve yönetimlerini makamında konuk etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaeddin Erattır’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Büyükakın, uzun yıllardır mevcut yerinde hizmet veren Gebze Meyve Hal tesislerinin yeni yerine taşınması için gerekli yerin bulunduğunu açıkladı.

“ESNAFIMIZIN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERECEK”

Gebze ve çevre ilçelerin nüfus, trafik ve yerleşim yoğunluğu nedeniyle cevap vermekte zorlanan Hal Binasının yeni yeri hakkında açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Daha büyük bir alanda modern bir tesis yapılarak şehrimizin ve esnafımızın bu konudaki beklentilerine cevap verilecek. Yeni yapılacak olan tesis kullanım alanı, konumu ve ulaşım kolaylığı bakımından çok güzel bir yerde olacak” dedi.

“ÇOK GÜZEL BİR HAL MERKEZİ OLUŞACAK”

“Şehrimizin her noktasında olduğu gibi Gebze’de ortak akılla hareket ederek şehrin geleceğine dair çok kritik adımlar atıyoruz” diyerek açıklamalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bunlardan bir tanesi de hal esnafımızın ihtiyacına dönük, şehrin geleceğine hizmet etmeye de elverişli, İstanbul’la rekabete imkân veren bir alanda ortak akılla çok güzel bir çalışma yaptık. Konunun bütün tarafları olan Gebze Belediyemiz, Pazarcılar Odamız, hal esnafımız ve Ticaret Odamız masada yer aldılar. Teknik arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Onların içine sinen, Gebze’mize yakışan bir alan belirledik. Önümüzdeki süreçte projeleri de ortak yapacağız. Onların ihtiyaç duyduğu alanların özelliklerini tek tek onlara soracağız. Ve projemizi belirleyeceğiz. Çok güzel bir hal merkezi oluşacak” diye konuştu.

“GÜZELLİKLER KENTİMİZDE ARTMAYA DEVAM EDECEK”

Başkan Büyükakın, açıklamalarını şu şekilde tamamladı: “Yeni hal çok daha güzel, Gebze’nin ve bölgenin geleceği açısından çok daha kıymetli bir alan olacak. Esnafımızın rekabet gücü açısından da çok daha güzel olacak. İnşallah bu ve buna benzer güzellikler kentimizde artmaya devam edecek” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

“BU İŞİN MİMARI TAHİR BAŞKANIMIZDIR”

Yeni Sebze ve Meyve Hali’nin Çayırova TEM gişelerinin olduğu bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan alanda hayata geçirileceğini dile getirildiği toplantıda bir açıklama yapan Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaeddin Erattır, “Bu işin mimarı Tahir başkanımızdır. Kendileri sağ olsun var olsun. Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gebze Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz” ifadelerini sarf etti. Gebze Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Zafer Koçak ise, “Hal esnafı olarak bu yeni merkezin yerinin bulunması nedeniyle Tahir Başkanımıza bizler de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni hal binamız tamamlandığında halkımıza çok daha güzel hizmetler yapacağız” açıklamasını yaptı.

“HER TÜRLÜ DETAYIN DÜŞÜNÜLDÜĞÜ BİR YER SEÇİMİ YAPILDI”

Eski hal binasının yeri ve mevcut durumu için konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Tahir Başkanımızın liderliğinde çok yönlü olarak bu konu irdelendi. Ulaşılabilirlik, erişilebilirlik gibi ve her türlü detayın düşünüldüğü bir yer seçimi yapıldı. Şehircilik açısından son derece uygun bir yer. Esnafımız da bu alandan dolayı mutlu olacağı bir yer. Esnafımıza, Gebze ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ise, “Gebze Sebze ve Meyve Halinin biran önce yeni yerine taşınarak daha güzel ve daha rahat hizmet vermesini diliyorum. Hal ile ilgili yer tahsisi sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’e destekleri için yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.















