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Gecekonduda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Gecekonduda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

22 Şubat 2023 Çarşamba 14:41

  Yangın, Yavuz Selim Mahallesi 409 Sokak üzerinde bulunan gecekonduda çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişinin ise tedavisi ambulansta yapıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmaları neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.  
  Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
 



İHA
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