Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerle bir araya geldi. Bilgi, deneyim ve tecrübelerini gençlere aktaran başkan Çiftçi, “Geleceğe gençlerimiz yön verecek” dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerle buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Çiftçi, TÜGVA Çayırova Temsilciliği’nin düzenlediği programda gençlere hitap etti. Belediye Başkan Yardımcıları Av. Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz, Kenan Tuzcu, TÜGVA Kocaeli Temsilcisi Muhammet Hanefi Akbulut ve Çayırova İlçe Temsilcisi Fatih Yeşilkaya ile gençlerin katıldığı

programda Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye gençlere verdiği önem ve desteklerden dolayı teşekkür eden Yeşilkaya, Çayırova’daki tüm gençlerle bir araya gelme adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Gençlerle sohbetinde birçok konuya değinen ve deneyimlerini paylaşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Belediye olarak, gençlerimizin geleceğe dair hedeflerinin gerçekleşmesi adına neler yapabileceğimizi değerlendirme noktasında her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gençlerin hedeflerine ve hayallerine çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, projelerin odak noktasında geleceğimiz olan gençlerin olduğunu belirterek, geleceğe gençlerin yön vereceğini söyledi.

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerden proje üretmelerini ve gelişim noktasında her zaman bir adım önde olmalarını istedi.