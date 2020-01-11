İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Geleceğe gençlerimiz yön verecek”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerle bir araya geldi. Bilgi, deneyim ve tecrübelerini gençlere aktaran başkan Çiftçi, “Geleceğe gençlerimiz yön verecek” dedi.

'Geleceğe gençlerimiz yön verecek”

11 Ocak 2020 Cumartesi 10:05

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerle buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Çiftçi, TÜGVA Çayırova Temsilciliği’nin düzenlediği programda gençlere hitap etti. Belediye Başkan Yardımcıları Av. Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz, Kenan Tuzcu, TÜGVA Kocaeli Temsilcisi Muhammet Hanefi Akbulut ve Çayırova İlçe Temsilcisi Fatih Yeşilkaya ile gençlerin katıldığı

programda Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye gençlere verdiği önem ve desteklerden dolayı teşekkür eden Yeşilkaya, Çayırova’daki tüm gençlerle bir araya gelme adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Gençlerle sohbetinde birçok konuya değinen ve deneyimlerini paylaşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Belediye olarak, gençlerimizin geleceğe dair hedeflerinin gerçekleşmesi adına neler yapabileceğimizi değerlendirme noktasında her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gençlerin hedeflerine ve hayallerine çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, projelerin odak noktasında geleceğimiz olan gençlerin olduğunu belirterek, geleceğe gençlerin yön vereceğini söyledi.

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerden proje üretmelerini ve gelişim noktasında her zaman bir adım önde olmalarını istedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hamza Şayir, Başkan Aygün’ü Ağırladı Hamza Şayir, Başkan Aygün’ü Ağırladı
Muhtarlara özel ilgi Muhtarlara özel ilgi
Yahya Kaptan, Dilovası’nda törenle anıldı Yahya Kaptan, Dilovası’nda törenle anıldı
Daha yeşil ve yaşanabilir Çayırova Daha yeşil ve yaşanabilir Çayırova
Çayırova’da Ocak Meclisi Toplandı Çayırova’da Ocak Meclisi Toplandı
Tutunamayanlardan Dilovasına Hakaret Tutunamayanlardan Dilovasına Hakaret
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Hamza Şayir, Başkan Aygün’ü Ağırladı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ağırladı.

Haberi Oku