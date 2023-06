Gençler kitap kahvelerde YKS’ye hazırlanıyor

'Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz' sloganıyla yola çıkan ve o günden bu yana yaptığı çalışmalarla ilçe gençliğine büyük katkılar sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede bulunan Akse Kitap Kahve ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’nin üniversite sınavı süreci boyunca 7/24 açık olacağının müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti. O günden bu yana sınava hazırlanan gençlerin büyük bir ilgiye hizmet aldığı kitap kahveler ve kütüphanelerde yoğun bir sınav temposu hakim. Sınava hazırlanan gençler, kitap kahvelerdeki imkanlardan faydalanarak, gelecek hayallerine kavuşmak için çaba sarf ediyor. Öğrenciler kitap kahvelerden ve kütüphanelerden çıkmadıklarını dile getirirken, kendilerine 7 gün-24 saat rahat ve ferah bir ortamda ders çalışma imkanı sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyor.

İSTEDİKLERİ ZAMAN DERS ÇALIŞABİLİYORLAR

7/24 sınava hazırlanan gençleri ziyaret eden Başkan Çiftçi, hem öğrencilerle sohbet etti, hem de yaklaşan sınav öncesi gençlere başarılar diledi. Çiftçi, “Yaklaşık 10 gün önce sınava hazırlanan gençlerimiz için Akse Kitap Kahve, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve halk kütüphanelerinin 7 gün 24 saat açık olacağını duyurmuştuk. Gençlerimizin yoğun bir tempoyla sınava hazırlandığı bu dönemde bu mekanlarımızı 7/24 açık tutarak, gençlerimizin rahat, ferah ve sessiz bir ortamda istedikleri her saatte ders çalışmalarına imkan sağladık.

“TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK”

Hamdolsun gençlerimiz de kitap kahvelerimize büyük ilgi gösterdi ve iki tesisimizde çok yoğun bir şekilde günün her saatinde sınava hazırlanmak için ders çalıyorlar. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz sloganıyla çıktığımız bu yolda, çocuklarımız ve gençlerimiz için taşın altına elimizi koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Ben şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum, Allah hepsine zihin açıklığı versin, her şey gönüllerince olsun. Biz Çayırova Belediyesi olarak her şartta ve her koşulda her zaman onların destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

“KÜTÜPHANE VAR DİYE ÇAYIROVA’YA GELDİM”

Normalde Çayırova’da yaşamadığını belirten ve kütüphanenin 7/24 açık olmasından dolayı sınava hazırlanmak için Çayırova’ya geldiğinin altını çizen Rana Sayın, “Normalde Çayırova’da yaşamıyorum, buraya üniversite sınavına hazırlanmaya kütüphane var diye geldim. Çok memnunuz, çok güzel çalışıyoruz, herkes çok güler yüzlü. Sınava kadar 7/24 açık zaten ve bu süreci burada çok güzel bir şekilde tamamlayacağız inşallah. Belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye de çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.





“HEDEFİMİZE GİDEN YOLDA BÜYÜK İMKAN”

Sınav hazırlığında olan Burak Doğan, “Öncelikle Çayırova Belediyesi’nin bize sağladığı bu imkanlardan dolayı Çayırova Belediyesi’ne ve Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ederim. Buraya gelip arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirebiliyoruz. Buranın 7/24 açık olması da büyük avantaj. Diğer birçok kütüphane 22.00-22.30 arasında kapanıyor. Biz gençler olarak yorulmayan ve enerjisi bitmeyen gençleriz. Sürekli çalışmak isteyen ve kafasına bir şeyi koyduğunda onu yapmak isteyen gençleriz. Bu açıdan da buranın 7/24 açık olması, bizim hedeflerimize giden yolda daha çok çalışmamıza sağlıyor” açıklamalarında bulundu.