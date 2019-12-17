Gençler sabah namazında buluştu

Karamürsel ilçesinde 90 öğrenci ve velileri, "Asımın Nesli Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği kapsamında bir araya gelerek sabah namazını kıldı.

Merkez Camisi İmam-Hatibi Hakan Tuparlak ve müezzin Hasan Göker tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu ve ilahiler okundu.

Sabah namazı ve duaların ardından İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, "Gençlerimizin dini değerlerini güçlendirmek, onları topluma kazandırmak ve cemaatle namaza alışmalarını sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılan ‘Karamürsel Gençliği Sabah Namazında Buluşuyor’ sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada gençlerimizin ilgisi bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Programa katılan Zeynep Akova adındaki öğrenciye, program sonunda yapılan çekilişle bisiklet hediye edildi.

Program, çorba ikramıyla sona erdi.

AA