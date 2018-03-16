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Gençlik Buluşmaları devam ediyor

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın geçtiğimiz yıl başlattığı “Gençlik Buluşmaları” devam ediyor. Her hafta ortalama 500 gencin katıldığı programda gündem hakkında gençlerle sohbet eden Başkan Karabacak, gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor.

Gençlik Buluşmaları devam ediyor

16 Mart 2018 Cuma 13:49

   Ülkemiz Önemli Bir Sınavdan Geçiyor

Bu haftaki programda gençlere ülkemizin terörle mücadelesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Karabacak, “ülkemiz coğrafi konumu itibariyle stratejik bir noktada bulunuyor, içinde bulunduğumuz coğrafyada maalesef yıllardır savaşın izlerini görmekteyiz. Terörden en fazla etkilenen ülkelerden biriside bizim ülkemiz. Suriye ve Irak sınırlarımızda bulunan terör unsurları ülkemize büyük zarar veriyor. Devletimiz önce Fırat Kalkanı şimdide Zeytin Dalı Harekatıyla buradaki terör unsurlarını temizlemek için büyük bir mücadele veriyor. Burada yerli ve milli silahlarımızla teröristlere karşı önemli başarılar elde ediyoruz. Sizlerden de isteğimiz kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmanızdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi; "'Biz Gençleri Yedek Kulübesinde Değil ilk Onbirde Görmek İstiyoruz". Programa katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” diyerek gençlere seslendi.

Gençler Ziyafet Sofrasını Çok Sevdi

Programın ardından sahnelenen “Ziyafet Sofrası” isimli komedi tiyatrosu gençlerin büyük beğenisini kazandı. Osman Nuri Topbaş’ın “Hüdai’nin Ziyafet Sofrası” isimli eserinden tiyatroya uyarlanan ve Osman Doğan’ın yönetiminde sergilenen oyunda Kayhan Binnetoğlu, Osman Doğan, Erdal Hedef, Mehmet Kavalalı, Uğur Karasakal, Fesih, Ahmet Aytaç gibi usta oyuncular yer alıyor.

 

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