banner328
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlik Buluşması

Darıca'da gençlik buluşmaları devam ediyor

Gençlik Buluşması

11 Ocak 2018 Perşembe 11:14

Geçtiğimiz yıl Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşmaları” Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bu yıl da devam ediyor.

Programda “Gülüşmek Üzere" isimli stand up gösterisiyle Ömer Akbaba gençlere eğlenceli anlar yaşatırken, ünlü sanatçı Mahmut Tuncer’de gençlerle kısa bir söyleşi yaptı. “Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları” isimli seminerin ardından Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak salonu dolduran gençlere hitap etti.

15 TEMMUZ’U UNUTMAYALIM

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, programa katılımlarından dolayı gençlere teşekkür ederken “bugün burada salonu doldurarak, hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, hem de yaşadığı ilçeye ve ülkesine katkı sağlama adına bir adım atan bütün genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bütün çalışmalarımız geleceğimiz olan siz değerli genç kardeşlerimize daha iyi bir gelecek bırakmak içindir. Sizler de günün şartlarına göre kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek ailesine, çevresine ve ülkesine faydalı bir birey olmak için çok çalışmalısınız. Başarının temelinde çok çalışmak vardır, disiplin vardır, ekip çalışması vardır, inanç vardır. Bütün bunlar bir araya gelince başarı kaçınılmazdır. Eğitim hayatınızı sürdürürken ülkemiz ve dünya gerçekleri hakkında kendinizi yetiştirin. Yakın tarihimizde tarihimiz boyunca yaşadığımız en büyük ihanetlerden olan 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne şahit olduk. O gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletimizin dik duruşu sayesinde ülkemiz adeta parçalanmanın eşiğinden döndü. Bu tür ihanetleri yaşamamak adına uyanık olmalıyız, olayları daha iyi tahlil etmeliyiz, vatanımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız, milli ve manevi değerlerimizi öğrenmeli ve hayatımıza uygulamalıyız.” diyerek gençlere hitap etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
DaricaBuluşmaGençlik
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bilgievleri Finalde Kıyasıya Yarıştı Bilgievleri Finalde Kıyasıya Yarıştı
Mavi masadan önemli hizmet Mavi masadan önemli hizmet
Başkan’dan Darıca’ya müjde Başkan’dan Darıca’ya müjde
Otomobilin motoru yandı Otomobilin motoru yandı
Kartepeli gencin ölümüyle ilgili flaş gelişme! Kartepeli gencin ölümüyle ilgili flaş gelişme!
Gebze'de 1997 Eleman Aranıyor Gebze'de 1997 Eleman Aranıyor
Yukarı Çık

banner337

banner330

Bilgievleri Finalde Kıyasıya Yarıştı
Çayırova'da bilgievleri kıyasıya yarıştı

Haberi Oku