Gençlik Buluşması

Geçtiğimiz yıl Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşmaları” Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bu yıl da devam ediyor.

Programda “Gülüşmek Üzere" isimli stand up gösterisiyle Ömer Akbaba gençlere eğlenceli anlar yaşatırken, ünlü sanatçı Mahmut Tuncer’de gençlerle kısa bir söyleşi yaptı. “Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları” isimli seminerin ardından Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak salonu dolduran gençlere hitap etti.

15 TEMMUZ’U UNUTMAYALIM

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, programa katılımlarından dolayı gençlere teşekkür ederken “bugün burada salonu doldurarak, hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, hem de yaşadığı ilçeye ve ülkesine katkı sağlama adına bir adım atan bütün genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bütün çalışmalarımız geleceğimiz olan siz değerli genç kardeşlerimize daha iyi bir gelecek bırakmak içindir. Sizler de günün şartlarına göre kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek ailesine, çevresine ve ülkesine faydalı bir birey olmak için çok çalışmalısınız. Başarının temelinde çok çalışmak vardır, disiplin vardır, ekip çalışması vardır, inanç vardır. Bütün bunlar bir araya gelince başarı kaçınılmazdır. Eğitim hayatınızı sürdürürken ülkemiz ve dünya gerçekleri hakkında kendinizi yetiştirin. Yakın tarihimizde tarihimiz boyunca yaşadığımız en büyük ihanetlerden olan 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne şahit olduk. O gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletimizin dik duruşu sayesinde ülkemiz adeta parçalanmanın eşiğinden döndü. Bu tür ihanetleri yaşamamak adına uyanık olmalıyız, olayları daha iyi tahlil etmeliyiz, vatanımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız, milli ve manevi değerlerimizi öğrenmeli ve hayatımıza uygulamalıyız.” diyerek gençlere hitap etti.