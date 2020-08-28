Eğitime her zaman önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçenin eğitimde başarı grafiğini yükseltmek için yaptığı çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Projelerinin merkezine çocukları ve gençleri koyan Başkan Çiftçi,” Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizi en iyi şekilde hayata hazırlamak, onları ülkesine ve milletine faydalı birey olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Gençlik merkezinde geçen dönem üniversite sınavlarına hazırladığımız 66 gencimizin ülkemizin değişik yerlerindeki üniversiteleri kazanmalarından büyük mutluluk duydum. Yeni eğitim ve öğretim döneminde de bu sayının artması, ilçemizin eğitimde başarı grafiğinin daha da yükselmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz ”dedi.
Gençlik Merkezinden 66 öğrenci üniversiteyi kazandı
Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezinde YKS sınavlarına hazırlanan 66 öğrenci çeşitli üniversiteleri kazanarak büyük bir başarı elde etti.
Eğitime her zaman önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçenin eğitimde başarı grafiğini yükseltmek için yaptığı çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Projelerinin merkezine çocukları ve gençleri koyan Başkan Çiftçi,” Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizi en iyi şekilde hayata hazırlamak, onları ülkesine ve milletine faydalı birey olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Gençlik merkezinde geçen dönem üniversite sınavlarına hazırladığımız 66 gencimizin ülkemizin değişik yerlerindeki üniversiteleri kazanmalarından büyük mutluluk duydum. Yeni eğitim ve öğretim döneminde de bu sayının artması, ilçemizin eğitimde başarı grafiğinin daha da yükselmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz ”dedi.