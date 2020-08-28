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Gençlik Merkezinden 66 öğrenci üniversiteyi kazandı

Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezinde YKS sınavlarına hazırlanan 66 öğrenci çeşitli üniversiteleri kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Gençlik Merkezinden 66 öğrenci üniversiteyi kazandı

28 Ağustos 2020 Cuma 13:32

Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz sloganı ile eğitim faaliyetlerine önem ve öncelik veren Çayırova Belediyesi, eğitime yaptığı yatırımın karşılığını YKS 2020 tercih sonuçlarında aldı.” En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır” diyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin hedefleri doğrultusunda 7’den 70’e eğitim veren Çayırova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavlarına hazırlanan 66 öğrenci büyük bir başarıya imza atarak, çeşitli üniversitelere yerleştiler.

Eğitime her zaman önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçenin eğitimde başarı grafiğini yükseltmek için yaptığı çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Projelerinin merkezine çocukları ve gençleri koyan Başkan Çiftçi,” Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizi en iyi şekilde hayata hazırlamak, onları ülkesine ve milletine faydalı birey olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Gençlik merkezinde geçen dönem üniversite sınavlarına hazırladığımız 66 gencimizin ülkemizin değişik yerlerindeki üniversiteleri kazanmalarından büyük mutluluk duydum. Yeni eğitim ve öğretim döneminde de bu sayının artması, ilçemizin eğitimde başarı grafiğinin daha da yükselmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz ”dedi.


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