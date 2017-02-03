GESMEK EĞİTİMCİLERİNE SEMİNER!

Farklı branşlardan, alanında uzman hocaların verdiği seminerlere katılan Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitim Kursları (GESMEK) eğitimcileri, Gebzelilere en iyi şekilde hizmet verebilmek için kendi eğitimlerine de önem veriyor.Eğitimciler seminer kapsamında ilk olarak, Düşünce Koçu Münir Arıkan’nın “Bilginin, Bilge Elçilerinin İletişimi” konulu paylaşımını dinledi. Arıkan, iletişimin eğitimde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ifade etti. Eğitimciler daha sonra Sedef Sanatçısı Hilmi Emekli’nin “Sedef Sanatı” ve Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Cenk Devrim Ulusoy’un “Stres ve Nefes Yönetimi” konulu seminerlerine katıldı.