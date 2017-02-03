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GESMEK EĞİTİMCİLERİNE SEMİNER!

GESMEK eğitimcilerine eğitim semineri düzenlendi. İki gün süren eğitimler Bayramoğlu Basın İlan Kurumu’nda gerçekleşti.

GESMEK EĞİTİMCİLERİNE SEMİNER!

03 Şubat 2017 Cuma 15:23

Farklı branşlardan, alanında uzman hocaların verdiği seminerlere katılan Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitim Kursları (GESMEK) eğitimcileri, Gebzelilere en iyi şekilde hizmet verebilmek için kendi eğitimlerine de önem veriyor.Eğitimciler seminer kapsamında ilk olarak, Düşünce Koçu Münir Arıkan’nın “Bilginin, Bilge Elçilerinin İletişimi” konulu paylaşımını dinledi. Arıkan, iletişimin eğitimde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ifade etti. Eğitimciler daha sonra Sedef Sanatçısı Hilmi Emekli’nin “Sedef Sanatı” ve Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Cenk Devrim Ulusoy’un “Stres ve Nefes Yönetimi” konulu seminerlerine katıldı.

 

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