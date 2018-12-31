Girişimcilik Kursu Başladı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının(KO-MEK), KOSGEB ve İŞKUR ortaklığında açtığı Uygulamalı Girişimcilik Kursu, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Leyla Atakan Kültür Merkezi Konferans Salonu’ndabaşladı. Dört gün sürecek kursun sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Söz konusu sertifika kursiyerler için son derece önemli. Zira KOSGEB’den destek kredisi alabilmek için kursiyerlerin açılan kursa katılarak, sertifikalarını almaları gerekiyor.



İŞ PLANI RAPORU DETAYLI OLARAK ANLATILIYOR

Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nda kursiyerlere öncelikli olarak, KOSGEB İş Planı Raporu hakkında bilgi aktarılıyor. İş kurma konusunda yol haritası anlamını taşıyan rapor, girişimciler için büyük önem taşıyor. İş Kurma Raporu, girişimci adayına iş kurma konusunda bilgi aktarırken, olası hatalara karşı da uyarılarda bulunuyor. İş hayatındaki risklerin ve yasal sorumlulukların anlatıldığı raporun içeriği hakkında bilgi alan kursiyerler ileride karşılaşacakları sorunlara karşı şimdiden hazırlanmış oluyor.



Kursta ayrıca girişim, girişimcilik ve girişimci kime denir başlıkları altında bilgi aktarılıyor. Finansal maliyet analiz tablolarının öğretildiği kursta başarılı girişimcilerin uygulamaları hakkında da aktarımlar yapılıyor.



DESTEK KREDİSİ ALMAK İÇİN ÖNEMLİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, işyeri açmak isteyen vatandaşlara kredi desteğini 2019 yılında sürdürecek. Vatandaşların KOSGEB kredisinden faydalanmaları için öncelikli olarak Uygulamalı Girişimcilik Kursu’na gitmeleri gerekiyor. Kocaeli’nde bu eğitimi veren kuruluşlardan biri ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları. Kocaeli’nde iş kurmanın yolu, bir anlamda, KO-MEK’in Uygulamalı Girişimcilik Kurslarından geçiyor.