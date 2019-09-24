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‘Giymiyorsan Giydir’ Mağazası kışa hazırlanıyor

Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası, kış ayları için hazırlıklarını sürdürüyor.

‘Giymiyorsan Giydir' Mağazası kışa hazırlanıyor

24 Eylül 2019 Salı 10:13

Kış aylarına hazırlanan mağaza yeni bir kampanya başlatarak, yardımsever kişi, kurum ve kuruluşlardan kışlık kıyafet bağışı bekliyor.  “Giymiyorsan Giydir” kampanyası ile dar gelirli vatandaşlar ile ekonomik durumu iyi olan insanlar arasında köprü vazifesi gören Toplumsal Dayanışma Mağazası, kış aylarında da kimsenin mağdur olmaması için çalışma başlattı. Kışlık kıyafet, mont, kaban, bot ve özellikle çocuk giyim malzemeleri için harekete geçen kurum, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

KİMSE MAĞDUR OLMASIN

Her bir kıyafetin kullanım durumuna göre, yıkayan ve ütüleyerek mağaza vitrinlerinde yerini almasını sağlayan merkez çalışanları, aynı zamanda kıyafetlerin ulaşımında da ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor. Çocuk, genç ve yetişkinlere göre her türlü kıyafetin bulunduğu mağaza gerek vatandaşlar, gerekse de giyim, konfeksiyon ve ayakkabı alanında da üretim yapan veya hizmet sunan işyerlerinden bağışları kabul ediyor. Kış aylarında kimsenin mağdur olmaması için duyarlı vatandaşlara birçok iletişim kanalından duyurular yapan belediye yetkilileri, mont, kaban, kışlık ayakkabı, bot ve kışlık çocuk giyim ürünleri gibi bağışlar yapmaya davet ediyor. Merkeze bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerin 0533 164 16 71 numaralı telefonu aramaları yeterli.

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