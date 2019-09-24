‘Giymiyorsan Giydir’ Mağazası kışa hazırlanıyor

KİMSE MAĞDUR OLMASIN
Her bir kıyafetin kullanım durumuna göre, yıkayan ve ütüleyerek mağaza vitrinlerinde yerini almasını sağlayan merkez çalışanları, aynı zamanda kıyafetlerin ulaşımında da ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor. Çocuk, genç ve yetişkinlere göre her türlü kıyafetin bulunduğu mağaza gerek vatandaşlar, gerekse de giyim, konfeksiyon ve ayakkabı alanında da üretim yapan veya hizmet sunan işyerlerinden bağışları kabul ediyor. Kış aylarında kimsenin mağdur olmaması için duyarlı vatandaşlara birçok iletişim kanalından duyurular yapan belediye yetkilileri, mont, kaban, kışlık ayakkabı, bot ve kışlık çocuk giyim ürünleri gibi bağışlar yapmaya davet ediyor. Merkeze bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerin 0533 164 16 71 numaralı telefonu aramaları yeterli.