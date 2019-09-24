‘Giymiyorsan Giydir’ Mağazası kışa hazırlanıyor

Kış aylarına hazırlanan mağaza yeni bir kampanya başlatarak, yardımsever kişi, kurum ve kuruluşlardan kışlık kıyafet bağışı bekliyor. “Giymiyorsan Giydir” kampanyası ile dar gelirli vatandaşlar ile ekonomik durumu iyi olan insanlar arasında köprü vazifesi gören Toplumsal Dayanışma Mağazası, kış aylarında da kimsenin mağdur olmaması için çalışma başlattı. Kışlık kıyafet, mont, kaban, bot ve özellikle çocuk giyim malzemeleri için harekete geçen kurum, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

KİMSE MAĞDUR OLMASIN