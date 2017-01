Gölcük'te evde bakım hizmeti

Uzman Dr. Ahmet Rakıcıoğlu, hemşire Hatice Özdil ve sağlık teknisyeni Yavuz Aslan'la, Hayriye Sümer’i evinde ziyaret ederek tedavisine başladı.

Gölcük ilçesinde evde annesi Hayriye Sümer’e bakan Mükerem Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hizmet için tüm yetkililere teşekkür etti.

Annesinin yatalak olduğunu vurgulayan Sümer, şunları söyledi:

"Hastaneye götürüp getirmem gerçekten çok zor oluyor. Allah razı olsun Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi evde sağlık bakım hizmetleri ekibine bildirdim. Sağlık ekipleri bugün de annemi evde tedavi ediyorlar. Bu hizmet çok önemli bir hizmettir. Bizim gibi birçok hasta sahibi olan insanlar vardır. Bu hastalara Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi evde sağlık bakım hizmetleri ekibi hiçbir engel gözetmeden bizleri ziyaret ederek hastamızın tedavisini uyguluyorlar. Ben bir kez daha Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi evde sağlık bakım hizmetleri ekibi ve hastanemizin tüm çalışanları yürekten teşekkür ederim."

-"İnsan sağlığı her şeyden önce gelir"

Evde sağlık bakım hizmetleri sorumlusu uzman Dr. Ahmet Rakıcıoğlu da hastalarının tedavisinin zamanında yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Rakıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Evde sağlık bakım hizmetleri uygulanmasından bugüne kadar bizde kayıtlı olan hastalarımıza her ne olursa olsun ulaşıyoruz. Kar yağmış, yol kapanmış her ne olursa olsun hastalarımıza ulaşmalıyız. Şöyle bir örnek vereyim, bizim hastalarımız köylerimizde de vardır. Köylere giderek hastalarımızın tedavisini uyguluyoruz. Bizim Gölcük, İrşadiye hastaneye gelemeyen hastamız var. Biz bu hastamızı da evde tedavisini uyguluyoruz. Hastamızın önceki gün tedavi günüydü. Biz ekip olarak yola çıktık. Köye yaklaştık fakat kar yolları kapatmıştır araç yolda kaldı. Biz ekip olarak geri kalan yolu yaya olarak saatlerce yürüdük ve hastamızın tedavisine yetişerek gerekli tedaviyi uyguladık. Burada demek istediğim konu sağlık açısında ne gerekiyorsa o yapılacaktır. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Biz de ekip olarak sağlık konusunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Kar da yağsa, yağmur da yağsa her ne olursa olsun bu hizmet aksamadan devam edecektir."



KOCAELİ (AA)