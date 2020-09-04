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Gölcük'te maske dağıtıldı

Gölcük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.

Gölcük'te maske dağıtıldı

04 Eylül 2020 Cuma 10:21

Gölcük Anıtpark’ta düzenlenen programda konuşan Kaymakam Cengiz Karabulut, salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmlara değindi.Karabulut,  "Değerli arkadaşlar hepimizin bildiği gibi salgın tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiledi. Bundan korunmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından halkımızı uyarmak amacıyla bugün sizlerle birlikteyiz. Değerli arkadaşlar virüsten korunmanın en önemli unsurları maske takmak, mesafeyi korumak ve temizliğimize önem vermek. Biz bu üç unsuru yerine getirdiğimizde bu virüsün üstesinden gelerek yeneriz." ifadesini kullandı.Daha sonra Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, vatandaşlara maske dağıttı.

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