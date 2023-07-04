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GÖRME ENGELLİLER SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENECEK

15 Temmuz Şehitleri anısına Darıca Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Görme Engelliler Satranç Turnuvası Darıca Belediyesi balık restorantının üst katında 8-9 Temmuz’da düzenlenecek.

GÖRME ENGELLİLER SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENECEK

04 Temmuz 2023 Salı 21:34

 Kocaeli genelindeki Görme Engelli Satranççıların katılacağı turnuva iki gün boyunca Darıca’da devam edecek. Turnuva ile ilgili bilgi veren Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Furkan Uğur EŞİTTİ “15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlediğimiz bu turnuva şehitlerimize ve gazilerimize gösterdiğimiz bir vefa örneğidir. Ay yıldızımızın dalgalanmasına, memleketimizde rahat bir şekilde yaşamamıza vesile olan tüm Şehitlerimize rahmet diliyorum. Bizler engelli vatandaşlar olarak vefamızı, şükran duygularımızı ifade edebilmek için böyle bir organizasyon yaparak 15 Temmuz etkinlikleri arasında bir farkındalık olsun istedik. Bu organizasyonu düzenlerken bizlere sonsuz destek veren Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Ev sahibimiz, yaptığımız tüm organizasyonlara gönlünü yüreğini açan Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer BIYIK abime özel bir teşekkürü borç biliyorum. Tüm davetlerimize, organizasyonlarımıza sonsuz destek sunan Darıca Belediyesi Kocaeli’nde engelli dostu belediyeciliğine büyük bir örnek olmuştur”.

 Diyen Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Furkan Uğur EŞİTTİ turnuvaya katılacak görme engellilerin lisanslı sporcu olması gerektiğini, başvuracak sporcuların Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi sosyal medya hesaplarından ve 0 546 472 48 10 numaralı telefondan başvurabileceklerini ve bilgi alabilecekleri söyledi.  

PROGRAMIN PAYDAŞLARI:

KOCAELİ GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

DARICA BELEDİYESİ

KOCAELİ BEYAZAY

ÇAYIROVA KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ                                                                                                                                                          

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