GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE GÜNCELLEME DÖNEMİ “GTO”DA KONUŞULACAK

2017’de Türkiye’nin AB sürecinde en öne çıkacak alanların başında gümrük birliğinin güncellenme süreci geliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, mevcut 20 yıllık AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi amacıyla Türkiye ile müzakereler yürütmek üzere çalışmalara başladı.

Bu kapsamda Kocaeli AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğünde İktisadi Kalkınma Vakfı ve Gebze Ticaret Odası iş birliğinde 2 Mart Perşembe günü saat 14:30 – 17:00 arası Gebze Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda” Geçmişten günümüze gümrük birliği ve güncelleme dönemi” söyleşi etkinliği gerçekleştirilecektir.

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas’ın Türkiye-AB İlişkileri ve Gümrük Birliğinin Güncellenmesi süreci hakkında bilgi vereceği panelde, İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü M. Gökhan Kilit Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ve İş Dünyasına Etkileri hakkında katılımcıları bilgilendirecek ve İKV Proje Müdürü Çisel İleri, AB Fon ve Programlarından iş dünyasının faydalanma yollarını anlatacak.

Son bölümü soru-cevap şeklinde gerçekleşecek olan programın, gümrük birliği ve güncelleme döneminin iş dünyasına etkileri konusunda akılda olan sorulara, yanıt bulması bekleniyor.