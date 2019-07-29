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Gündoğdu ve Bıyık, çalışmaları inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ile birlikte Darıca’da inşaat çalışmaları devam eden çok amaçlı spor salonu ve kapalı pazar alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Gündoğdu ve Bıyık, çalışmaları inceledi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da bazı temaslarda bulunarak çalışmaları incelediler. Darıca’da yapımı devam eden çok amaçlı spor salonu ve Kapalı Pazar alanında inşaat çalışmalarını inceleyen ve projeleri yakından takip eden Balamir ve Bıyık, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

DARICA’NIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK

Darıca’da yapımı devam eden spor salonu ve kapalı pazar inşaatı çalışmaları hakkında bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla Darıca’da inşaat çalışmaları devam eden çok amaçlı spor salonu ve kapalı semt pazarı kısa bir süre sonra hizmete açılacak. Hem kapalı spor salonu hem de Kapalı Pazar Darıca’nın ihtiyacına cevap verecek. Bunun için Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Spor salonu Darıca’da büyük bir eksiği kapatacak. Gençlerimiz modern bir spor salonuna kavuşmuş olacak. Aynı şekilde Kapalı Pazar alanı da ilçemizin ihtiyaçların cevap verecek. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bayrama kadar Kapalı Pazar alanı etrafındaki yolun trafiğe açılmasını amaçlıyoruz. Sahile giden vatandaşlarımızın rahat ulaşabilmeleri ve trafikte yaşanan aksaklıkları gidermesi açısından yolun trafiğe açılması noktasında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

 

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