İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Güney ve Şeker’den İzmit’te taziye ziyaretleri

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, geçtiğimiz günlerde yakınlarını kaybeden partililere taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Güney ve Şeker'den İzmit'te taziye ziyaretleri

18 Kasım 2022 Cuma 17:20



AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, geçtiğimiz günlerde yakınlarını kaybeden teşkilat mensuplarının ziyaret ederek acılarına ortak oldu. Bu kapsamda Şeker ve Güney, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Tepeköy eski Mahalle Başkanı Veysel Togay’a, vefatıyla teşkilatı derin bir üzüntüye düşüren önceki dönem Sepetçi Mahalle Başkanı Basri Karaca’nın ailesine, babasını kaybeden ilçe yöneticisi Hasan Pancar’a, abisini kaybeden İstişare Kurulu Üyesi ve Fevziye Cami Dernek Başkanı Recep Yıldız’a taziye ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde acılı ailelere sabırlar dileyen Şeker ve Güney, teşkilat mensuplarının iyi günlerinde olduğu gibi acı günlerinde de her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırovaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Eski köy okulu özel öğrencilere kamp merkezi olacak Eski köy okulu özel öğrencilere kamp merkezi olacak
Gıda Üretim Tesisinde çalışmalar sürüyor Gıda Üretim Tesisinde çalışmalar sürüyor
YALIDAYIZ ETKİNLİKLERİ TARİH SOHBETLERİ İLE DEVAM EDECEK YALIDAYIZ ETKİNLİKLERİ TARİH SOHBETLERİ İLE...
Çınarlar Büyükşehir’in ‘Hayatın İçindeyim’ projesiyle hayat buluyor Çınarlar Büyükşehir’in ‘Hayatın İçindeyim’...
Darıcalı minikler madalyaları topladı Darıcalı minikler madalyaları topladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geleceğin polis adaylarına; ‘Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu’ açıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geleceğin polis...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Eski köy okulu özel öğrencilere kamp merkezi...
Başiskele Servetiye Cami Mahallesinde bulunan eski köy okulu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamp...

Haberi Oku