Güney ve Şeker’den İzmit’te taziye ziyaretleri





AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, geçtiğimiz günlerde yakınlarını kaybeden teşkilat mensuplarının ziyaret ederek acılarına ortak oldu. Bu kapsamda Şeker ve Güney, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Tepeköy eski Mahalle Başkanı Veysel Togay’a, vefatıyla teşkilatı derin bir üzüntüye düşüren önceki dönem Sepetçi Mahalle Başkanı Basri Karaca’nın ailesine, babasını kaybeden ilçe yöneticisi Hasan Pancar’a, abisini kaybeden İstişare Kurulu Üyesi ve Fevziye Cami Dernek Başkanı Recep Yıldız’a taziye ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde acılı ailelere sabırlar dileyen Şeker ve Güney, teşkilat mensuplarının iyi günlerinde olduğu gibi acı günlerinde de her zaman yanlarında olduklarını belirtti.