Güzeloğlu: 'Dilovası'nı Daha İleriye Taşımalıyız'

Dilovası Muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Dilovası’nın Kocaeli için çok önemli belirterek, çok çalışılması gerektiğini ifade etti.

Güzeloğlu özeleştiride bulunarak, “Yeteri kadar çalışmıyoruz.”dedi. 24’ÜNCÜSÜ YAPILDI



Kocaeli Valiliği tarafından düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısının 24’üncüsü Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ev sahipliğinde dün Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Güzeloğlu, Dilovası muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, Dilovası İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Barış Deniz Keser, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

DAHA İLERİYE TAŞIMALIYIZ



Toplantı öncesinde katılımcılara 15 Temmuz darbe girişimi belgeseli ve DilovasI'na yapılan yatırımların yer aldığı sinevizyon izletildi. Ardından konuşma yapan Vali Güzeloğlu, “Herkes elinden gelenin en iyisini yapma sorumluluğu ve zorunluluğundadır. Bizler emanet edilen devletimizi ve milletimizi daha ileriye taşıma gayretiyle bir an bile boş durmamalıyız.Zamanı çok iyi kullanmalıyız. İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağdır. Bilgiye hükmedenin dünyaya hükmettiği bir çağdayız. Bu noktada bilgiyi üreten olmanın sorumluluğu içerisindeyiz. Bu açıdan eğitimden başlayarak bütün göstergelerimizi ve yaşam kalitemizi daha öteye taşımak zorundayız” diye konuştu.

KURUMLAR İŞ BİRLİĞİ YAPMALI



Güzeloğlu şunları söyledi: Bu Dilovası içinde Kocaeli içinde ve ülkemiz içinde de böyledir. Vatandaşın tüm istek ve dileklerini karşılayacak olan sizlersiniz. Artık hizmet kalitesinde eksiklerimizle anılmak değil, örnek alınmak zorundayız. Dilovası, Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi ve ulaşım ağı güçlü merkezinden biridir. Karar ve azmimiz olduğu takdirde aşılmayacak hiçbir hedef yoktur. Bunun için çok çalışmalıyız. Yeteri kadar çalıştığımız söylenemez. Kurumsal açıdan baktığımızda bu gerçek çok açık olarak görülmektedir. Her kurumun üstüne düşen sorumlulukları var. Hangi konuyu konuşursanız konuşun bütün meseleyi sahiplenen bir zorunluluğumuz olmalı. Bütün mesele bütün kamu ve kuruluşların iş birliği yapmasıdır.

DİLOVASI ÖNEMLİ BİR İLÇE



Ama bizim sorumluluk anlayışımız dar ve kısıtlıdır. Bu yüzden sorunlar süratli çözülememektedir. Bu toplantılar bunu amaçlamaktadır. İlçelerin kanaat notlarını burada görmekteyiz. Gerçeği çok açık ortaya koymaktır. Meseleleri aşmaya mecbur olduğumuzu göstermek için bu toplantılar önemli fırsatlardır. Bunun için gayret göstermek ve başarıyı elde etmek bu toplantıların özüdür. Kocaeli, kutlu yürüyüşte çok büyük katkılar sağlayan bir büyükşehir. Türkiye’nin bütün temel üretimini Kocaeli belirleyen bir şehirdir. Türkiye’de ekonomik kalkınmayı belirleyen bir şehirdir. Dilovası’da sahip olduğu alt yapısıyla Kocaeli’nin en önemli ilçesi. Güzel insanların yaşadığı bir ilçe.

ÇABAMIZ HİÇ BİTMEYECEK

Bu kaynamanın daha güzele gitmesi için çabamızı göstermekteyiz. Hiç bitmemecesine bu gayreti sürdürmeliyiz. Çünkü biz insana hizmeti önemseyen bir anlayışı temsil ediyoruz. Hükmetmek için değil, hizmet etmek için bu görevde bulunuyoruz. İster seçilmiş, ister atanmış olalım. 2 buçuk yıldır göreve geldiğim sürece Dilovası ilçesine yaptığımız hizmetler yaptık. Bu çabamız hiç bitmeyecek. Hedefimiz en yüksek ve en iyisi”