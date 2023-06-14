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Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hac ibadeti için yola çıkan kafileyi kutsal topraklara uğurladı.

Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

14 Haziran 2023 Çarşamba 13:03

  Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hac ibadeti için yola çıkan Çayırovalı kafileyi yalnız bırakmadı. Atatürk Mahallesi Osman Nuri Aksoy Camii’nde hacı adaylarıyla bir araya gelen Başkan Çiftçi, hacı adaylarıyla sohbet etti. Nuri Aksoy Camii’nde gerçekleşen programda, Çayırova İlçe Müftüsü İsmail Keskin ve hacı adaylarının aileleri de yer aldı. Osman Nuri Aksoy Camii’ndeki Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından Başkan Çiftçi hac kafilesini kutsal topraklara yolcu etti. Hac ibadeti için yola çıkan vatandaşlarla ilgilenen Başkan Çiftçi, “Hac vazifesini yerine getirmek üzere ilçemizden kutsal topraklara giden kafileyi dualarla uğurladık. Rabbim ibadetlerini kabul etsin. Allah tüm hacı adaylarımıza hayırlısıyla gidip dönmeyi nasip eylesin” dedi. 


İHA
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