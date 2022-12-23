Hakk’ın ve hakikatin şairi Akif’e Büyükşehir’den unutulmaz gece





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’u doğduğu ve hayata veda ettiği aralık ayında, yıllarca akıllardan çıkmayacak bir etkinlikle andı. “Çağları Aşan Mehmet Akif” konulu özel anma programında, Türkiye Yüzyılı eserinin bestecisi Yücel Arzen, geleneksel ve çağdaş müziğin olanaklarıyla seslendirdiği Mehmet Akif şiirlerini muhteşem bir orkestra ve koro düzenlemesiyle sundu. Anma programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mehmet Akif’in sadece bir şair olmadığını belirterek, “O aynı zamanda büyük bir mütefekkir, bizlere ilham veren büyük bir vatan evladıdır” dedi.





ASIM’IN NESLİ SALONU DOLDURDU

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda gerçekleştirilen Çağları Aşan Mehmet Akif Özel Programı’na Başkanr Büyükakın’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen ile Akif’in “Asım’ın Nesli” olarak adlandırdığı çok sayıda genç katıldı.





HAKK’IN VE HAKİKATİN ŞAİRİ

Anma programında Akif’in, Hakk’ın ve hakikatin şairi olduğu ve İstiklal Marşı şairinin düşünce ve ideallerinin geçen zamana rağmen hala ayakta olduğu vurgusu yapıldı. Başkan Büyükakın da program öncesinde Mehmet Akif Ersoy’un eşsiz dizeleriyle, Türk milletine hatırlattığı değerleri dile getiren bir konuşma yaptı.





BİZLERE İLHAM VEREN BÜYÜK BİR VATAN EVLADI

Mehmet Akif’in sadece bir şair olmadığını söyleyen Başkan Büyükakın, “O aynı zamanda büyük bir mütefekkirdir. Mütefekkir olmasının yanı sıra veteriner oluşuyla da çağlar ötesine bakabilen ve bize başka pencereler açan büyük bir üstat, bizlere ilham veren büyük bir vatan evladır” dedi. “Şiirlerini dinlediğimizde, okuduğumuzda birçok kavramla buluşuyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “O kadar güzel dizelerle bize bazı şeyleri hatırlattı ki. O buluşturmada da büyük bir kabiliyet sergiledi. Gerçekten yeniden ve özellikle de Safahat’taki eserlerini tekrar okumak lazım” şeklinde konuştu.





KORKMA SÖZÜ, LA TAHZEN GÖNDERMESİYDİ

Başkan Büyükakın konuşmasında zaman zaman Akif’in Türk milletine bağımsızlık, bayrak ve vatan sevgisi konusunda istikamet çizen eşsiz şiirlerinden örnekler verdi. “Her İstiklal Marşı’nı okuduğumuzda ‘korkma’ göndermesi ile buluştuk” diyen Başkan Büyükakın, “O gönderme aynı zamanda ‘la tahzen’ göndermesiydi. Hz. Peygamberimiz, Hz Ebubekir’e ‘Korkma Allah bizimledir” demişti. Mehmet Akif, ilhamı oradan alıyor. Onu da bize muhteşem dizelerle sunuyor” dedi. Akif’in Çanakkale Savaşlarını anlattığı şiirleri de Başkan Büyükakın’ın konuşmasında ayrı bir yer aldı. “Bir Hilal Uğruna Ya Rab Ne Güneşler Batıyor” dizelerine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “İnanılmaz bağlar kuruyor. Bir hilal 28 ile 29 günde bir tekrar eder. Oradaki bilgiyi şiire dahil etmek ve bunu bayrakla birleştirmek o cihan şehitlerini, civanları o şiire katmak yüce bir ruhun eseridir. ‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’ gibi sayısız örnek var. Bizlere bir olmayı, istiklal için bayrak için mukaddes değerlerimiz için candan geçmeyi anlatan dizileri bırakmış” şeklinde konuştu.





ARZEN İLHAMINI AKİF’TEN ALIYOR

Başkan Büyükakın, Mehmet Akif için düzenlenen özel anma gecesine katılan Yücel Arzen’e de teşekkür ederek, “Yarın değil hemen şimdi bestesiyle yüreklerimize tekrar heyecan aşıladı. Yücel Arzen muhteşem bir vatan evladı. İlham’ı da Akif’ten geliyor” dedi.





PROGRAM İKİ BÖLÜMDEN OLUŞTU

Konuşmanın ardından Çağları Aşan Mehmet Akif Özel Anma Gecesi başladı. İstiklal Marşı şairini yeniden hatırlamayı ve onu yeniden düşündürmeyi hedefleyen program iki bölümden oluştu. İlk bölümünde Akif'in şairliği, fikir adamlığı, siyasi yönü, diplomatlığı gibi önemli başlıklara dikkat çekildi. İkinci bölümde, kendi çağını aşan bir Akif portresi üzerinde duruldu. Bu bölümde, Çağları Aşan Mehmet Akif’in, edebiyat yönü dışında, bir fikir ve kanaat önderi olarak kendisinden sonraki çağlara etkisi dile getirildi.





AKİF’İN BESTELENMİŞ ŞİİRLERİ SESLENDİRİLDİ

Yıllarca akıllardan çıkmayacak anma programında müzisyen ve besteci Yücel Arzen yönetiminde muhteşem bir koro görev yaptı. İki hafız, dört solist ve 20 koristin yer aldığı koro, Mehmet Akif Ersoy’un bestelenmiş, “Çanakkale Şehitleri Mukabelesi, Oku, Bana çok görme, Gazel, Bülbül, Anonim türkü, İncitme ve Şehitler Tepesi” şiirlerini büyük bir başarı ile seslendirdi. Yücel Arzen, İstiklal Marşı’na nazire olarak yazdığı ve büyük beğeni gören Türkiye Yüzyılı eserini de orkestra ve koro eşliğinde seslendirdi.





MUKABELE MODERN MÜZİK TERMİNOLOJİSİNE GİRMELİ

Çanakkale Şehitleri Mukabelesi eserinden sonra konuşan Yücel Arzen, esere mukabele isminin vermesinin nedenini açıkladı. Sanatçı, “Mukabele, modern müzik terminolojisine girmeli. Elin çocuğu oratoryo diyor, biz de mukabele diyebiliriz. Dinleyen söyleyenden ariftir” diye konuştu.





TÜM SALON BİR ANDA AYAĞA KALKTI

Yücel Arzen, özel gecede Mehmet Akif’in yanı sıra Mevlana ve Necip Fazıl’ın şiirlerinden bestelediği eserlerine de yer verdi. Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsü şiirinden bestelediği eserini seslendiren Arzen’e tüm salon bir anda ayağa kalkarak eşlik etti. Bu anlar, gecenin en güzel görüntülerinden birini oluşturdu.





TÜRK MARŞI İLK KEZ KOCAELİ’NDE SESLENDİRİLDİ

Yücel Arzen’in Türk Marşı eseri de ilk kez Mehmet Akif Ersoy için düzenlenen anma programında çalındı. Bir anlamda Türkiye prömiyeri Kocaeli’nde yapılan eser, konukların dakikalarca süren alkışlarıyla karşılandı.





YÜCEL ARZEN’DEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Yücel Arzen, gecede konuklar arasında kendisini izleyen Başkan Büyükakın’a seslendi. Arzen, “Henüz bir yıl olmadan bizleri yeniden Kocaeli izleyicisi ile buluşturduğunuz için size çok teşekkür ediyorum” dedi.





SON ESER TÜRKİYE YÜZYILI

Sanatçı, sözlerine İstiklal Marşı’nın Türk milletini birleştirici özelliğine değinerek devam etti. Arzen, “İstiklal Marşı, bizim üzerinde anlaşabildiğimiz belki de tek metin, mutabakat metnimiz. Bizi biz yapan şey bu çeşitliliğe rağmen zulme karşı birlikteliğimizdir. İstiklal Marşı hür insanların iradesiyle yazılmış bir metindir. Türkiye Yüzyılı’nda yine hedefimiz İstiklal Marşı’dır. Akif ile bir olmak için yazdım bu eseri. O ‘korkma’ dedi biz de ‘korkmuyoruz’ diye başladık. Nasrullah Camii’nde Cuma hutbesindeki sözleri hala belleklerimizde; ‘İstiklaliniz yoksa bir hayatınız da yoktur’ diyordu Akif” şeklinde konuştu.





TÜRKİYE YÜZYILI ESERİ COŞKUYLA SÖYLENDİ

Arzen daha sonra gecenin son eseri olan ve büyük ilgi gören Türkiye Yüzyılı eserini seslendirdi. Eserin bir bölümünde rap sanatçısının gösterdiği performans ise beğeni gördü. Tüm vatandaşların coşkulu katılımı ile seslendirilen eser, Türkiye Yüzyılı’nın büyük bir gururla yükseldiğini en güzel şekliyle gösterdi.





BAŞKANDAN ARZEN’E TEŞEKKÜR

Programın sonunda sahneye gelen Başkan Büyükakın, Yücel Arzen ve arkadaşlarını tebrik etti. “Bize muhteşem bir gece yaşattınız üstat” diyen Başkan Büyükakın, “Size ve ekibinize Kocaeli halkı adına teşekkür ediyoruz” dedi. Bu arada Arzen, Türkiye Yüzyılı eserinin son kuplesini bir kez daha Başkan Büyükakın ile birlikte sahneden seslendirdi. Programın sonunda Başkan Büyükakın ve geceye katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Hülagü, Yücel Arzen ve sanatçılara çiçek takdim etti.





Bülten No: 2249