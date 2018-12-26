Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıralı Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Namazgah Sosyal Tesisleri’nde yapılan, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez’in de hazır bulunduğu toplantıda bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, 2009 yılında Kandıra ilçemize doğalgaz getirdiklerini hatırlatarak, “Namazgah barajımızla bölgemizin su ihtiyacına cevap verdik. Köylerimizin ruhu bozmayarak halkımızın mutlu olması için çalıştık” dedi.

“BÜYÜK HİZMETLER ORTAYA KOYACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM”

Planlama konusunda Kocaeli’nin çok önemli mesafe kat ettiğini de dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Muhtarlarımıza ve STK temsilcilerimize hizmetlerimizde bize destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bütünlük içerisinde ilçe belediyemizle birlikte vatandaşımızın büyüklü küçüklü hizmetlerini yerine getirdik” diye konuştu. AK Parti’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın tecrübeli ve bilgi birikimi çok yüksek olan bir kardeşimiz olduğunu da söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Birlikte uzun bir zaman çalıştığımız kardeşimiz Tahir Bey, Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır. Kendisine çok güveniyorum ve büyük hizmetler ortaya koyacağına da yürekten inanıyorum” açıklamasını yaptı.

KÖKEN: HALKIMIZIN TÜM DERTLERİYLE YAKINDAN İLGİLENDİK

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ise “Göreve başladığımız günden bugüne yaklaşık beş yılı tamamlamak üzereyiz. Bu dönem içerisinde halkımızın tüm dertleriyle yakından ilgilendik. Kandıra ilçemizin çehresinin değişmesi ve tüm hizmetlerinin gerçekleşmesini Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu başkanımızın liderliğiyle yaptık. Allah’ın izniyle 2019-2023 döneminde de Kandıra ilçemizin her ihtiyaçlarına dönük projeleri de yapacağız” ifadelerini sarf etti.



Program sonunda Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi Başkanı Mustafa Satılmış ise günün anısına Başkan Karaosmanoğlu’na, Kandıra ve köylerine yaptığı hizmetler nedeniyle bir plaket takdim etti.