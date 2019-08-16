İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hamza Şayir'den 17 Ağustos mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 17 Ağustos 1999 depremin 20. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınlayarak, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Hamza Şayir'den 17 Ağustos mesajı

16 Ağustos 2019 Cuma 16:10

17 Ağustos 1999 tarihinde gece 03.02 sıralarında 7.4 şiddetinde başlayıp 45 saniye süren, ardında büyük yıkım ve felaket bırakan depremin 20.yıl dönümünde ne yaşanan depremi ne de depremde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını ifade eden Başkan Şayir,“Hepimizi derin acılara boğan ve binlerce vatandaşımızı toprağa verdiğimiz 17 Ağustos Marmara Depremi depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Binlerce vatandaşımızın vefat ettiği, yaralandığı ve engelli kaldığı Marmara depremi milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır.

ÖĞRENECEĞİZ

Deprem kuşağında olduğumuzu unutmamamız gerektiğini de belirtilen Başkan Şayir, “Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmaz. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek.

DEPREM KUŞAĞINDAYIZ

Deprem kuşağında olan ilimizde bir daha depremi yaşamamak, ya da olası deprem durumunda can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir. Marmara depreminin yıl dönümünde ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın'dan Dilovası ve Çayırova ziyareti Büyükakın'dan Dilovası ve Çayırova ziyareti
Bıyık: ‘Türkiye’nin partisi 18 yaşında’ Bıyık: ‘Türkiye’nin partisi 18 yaşında’
Darıca'da zeytinlikte yangın Darıca'da zeytinlikte yangın
Çayırova’da Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi Çayırova’da Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi
Başkan Bıyık, esnafla bayramlaştı Başkan Bıyık, esnafla bayramlaştı
Şayir’den İşçilere Çifte Sevinç Şayir’den İşçilere Çifte Sevinç
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Büyükakın'dan Dilovası ve Çayırova ziyareti
Başkan Büyükakın, “Ülkemiz üzerine kurdukları planlar kurdukları tezgahlar artık işe yaramıyor. İnşallah...

Haberi Oku