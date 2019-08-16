Hamza Şayir'den 17 Ağustos mesajı

17 Ağustos 1999 tarihinde gece 03.02 sıralarında 7.4 şiddetinde başlayıp 45 saniye süren, ardında büyük yıkım ve felaket bırakan depremin 20.yıl dönümünde ne yaşanan depremi ne de depremde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını ifade eden Başkan Şayir,“Hepimizi derin acılara boğan ve binlerce vatandaşımızı toprağa verdiğimiz 17 Ağustos Marmara Depremi depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Binlerce vatandaşımızın vefat ettiği, yaralandığı ve engelli kaldığı Marmara depremi milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır.

ÖĞRENECEĞİZ

Deprem kuşağında olduğumuzu unutmamamız gerektiğini de belirtilen Başkan Şayir, “Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmaz. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek.

DEPREM KUŞAĞINDAYIZ

Deprem kuşağında olan ilimizde bir daha depremi yaşamamak, ya da olası deprem durumunda can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir. Marmara depreminin yıl dönümünde ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.