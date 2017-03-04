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HARFİYET ŞOFÖRLERİNİN ÇİLESİ!

Gebze'de bir harfiyat firması şoförlerinin verdiği bilgilere göre her gün saatlerce döküm kuyruklarında beklediklerini ,

04 Mart 2017 Cumartesi 10:06

 bulunan mekanın çok tozlu olması hem sağlık şartları açısından hem gürültü kirliliği bakımından insanların rahatsız olduğunu aynı zamanda gün içinde  saatlerce bekledikleri için çoğu zaman yemek yiyemediklerini ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtti. Bitmeyen kuyrukta dur kalk yaptıklarında çoğunun kaza yaptığınıda söyleyen şoförler bunun yanı sıra günlük sefer sayısını doldurmadıkları taktirde işverenlerinde bu duruma  sıkıntı çıkardıklarını belirtti. Hergün bu mağduriyeti yaşayan harfiyat şoförleri gerekli mercilerin gerekeni yapmalarını istedi.
















Haber Gamze ÖZÇELİK 
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