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Hasta yakını, başhekimi darp etti

Özel bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında refakatçi kabul edilmemesine sinirlenen hasta yakınları, başhekim Op. Dr. Ufuk Şenel ve güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'na şiddet uyguladı.

Hasta yakını, başhekimi darp etti

18 Ağustos 2020 Salı 17:16

Körfez'de yaşanan olayda Şenel ve Terzioğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastane yönetimi, hasta yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.Öte yandan saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerdiği bütün önlemlerin hastanede alındığı belirtildi. Bu kapsamda hasta yakınlarının dışarıda kalmasının daha uygun olacağının belirtilmesine rağmen kurallara uyulmadığı aktarılan açıklamada, "Eşinin tedavisi bittikten sonra hasta yakını, yanına 4-5 kişi alarak güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nu metal sopalarla darbedip omzunun çıkmasına ve çeşitli darbeler almasına neden olmuştur. Başhekim Şenel'in, olay sırasında burnu kırılmıştır. Ülkemizin salgın mücadelesinden geçtiği bu dönemde tüm sağlık çalışanlarımıza halkımızın yardım etmesi beklenirken, şiddet olayları telafisi olmayan yaralar açmaktadır. Ülkemizin bu süreçte tüm kurumlarla birlik ve beraberlik içinde davranması ve sağlık çalışanlarının desteklenmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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